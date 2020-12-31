無印良品（MUJI）即日起至2021年1月31日推出「良感生活優惠」，多款精選收納系列、清潔用品及家品低至7折發售。當中軟毛毛毯及羽絨家居拖鞋都有得減，正好應對氣溫急降！減價產品以外，MUJI亦有不少禦寒好物，《開罐 Opener》為大家整理了日網推介、而且在香港有售的6款保暖產品，好讓大家掃平貨時可以順便入手！

是次優惠包括一向人氣的PE儲物系列，亦有適合近日寒冷天氣的毛毯。（MUJI）

雖然是次優惠不及MUJI WEEK的折扣低，但勝在減價範圍頗大、新一年大掃除最啱！兩大人氣收納系列PP及PE儲物均有減價，家居保暖產品方面，由較高價的羽絨被至平民價的家居拖鞋均有減價，微細纖維軟墊拖鞋由原價近$100減至$69，頗值得入手！👇👇👇點圖睇18款精選減價產品👇👇👇

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減價以外，MUJI亦有不少禦寒好物值得大家入手！《開罐 Opener》為大家整理了日網推介、而且在香港有售的6款保暖產品，大家掃平貨時不妨留意一下！👇👇👇點圖睇6款日網推介無印良品禦寒好物👇👇👇

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同場加映：7大錯誤禦寒方法

嚴寒來到之際，相信大家都會施展渾身解數用上各種保暖方法，例如穿襪子睡覺、不離開被窩半步。可你又有沒有想過這些保暖方法不單錯誤，更有機會令你更凍？日本美容網站「Hot Pepper Beauty」有就坊間常見保暖方法歸納出7大禦寒保暖謬誤並提出正確做法，另外亦有提出「隱性怕凍體質」的多個特質，就算你感覺自己不怕冷，但若你中了當中多個特徵，同樣要小心保暖！👇👇👇點圖睇「隱性怕凍體質」特徵清單&7大禦寒保暖謬誤👇👇👇

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仲有另外4個錯誤做法！點擊睇全文：冷鋒殺到｜日網揭7大錯誤禦寒方法 食足三餐、著襪瞓隨時仲凍？