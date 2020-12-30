俗語有話「減肥是終身事業」，新一年來到，相信不少人都會定減肥為年度目標好好努力，但目標定好後卻藉口一大堆，疫情嚴竣、健身室關閉、家中沒有位置、沒有器材、堅持不到30分鐘，究竟怎樣的運動才能不讓自己逃避下去？《開罐 Opener》今次請來瑜伽達人林芊妤（Coffee）教大家一套只需15分鐘、新手適用而且無需任何器材的練腹肌運動，助你排除上述各個阻礙，那便再沒有藉口吧！

站立式運動在任何地方都可進行，而且只需15分鐘！（YouTube截圖@Coffee林芊妤）

這套運動雖然名為「練腹肌」，但進行時亦會用到身體各部份，因此有助身體線條變漂亮，有網民做後表示「下半身都好有feel」、「做完成身汗」。Coffee之前亦曾教授過大家站立式練腹運動，一向相當受網民歡迎，除了不用任何器材和不佔空間外，新手、腹部力量沒那麼強、或躺下來練腹肌時會感受到下背痛的人尤其適合。

而Coffee今次於示範運動前，亦特別解答為何有些人就算進行站立式練腹運動仍有下背痛的問題。👇👇👇點圖睇如何解決下背痛問題及開始15分鐘練腹操！👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：日網教10種簡易頸巾綁法

日本時尚網購網站KOBE LETTUCE近日教授網民們10種頸巾綁法，除了常見的單圈綁法，亦有甜美風的麻花捲綁法，或是較適合正裝、尤其男士們的紐約綁法，另外網站亦有推介甚麼衣服特別適合哪種綁法，大家一起學起來吧！第一次跟隨步驟綁時可能會有點「雞手鴨腳」，但只要曾成功過一次並熟習一下便能輕易學起來！👇👇👇點圖睇第1至5種——簡約俐落風的綁法👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

仲有另外5種綁法！點擊睇全文：日網教10種簡易頸巾綁法 男女適用兼顯臉小 麻花捲綁法最保暖