受冬季季候風影響，天文台於今早（8日）錄得最低攝氏7.7度，為入冬以來的最低紀錄，預料寒冷天氣將持續至下周三（13日）。因此不論外出還是宅在家，都要做好保暖措施！UNIQLO即日起推出期間限定優惠及多款減價商品，產品包括HEATTECH系列的內衣褲、服裝及配件，另外日本人氣HEATTECH毛毯及多個聯乘系列亦同樣有減，價錢最平只需$19！

UNIQLO不時推出「期間限定」優惠，近期由年尾至今幾乎每星期均有推出，未知是否因應近日嚴寒天氣，UNIQLO今期期間限定優惠除了一貫的衫褲和外套外，在日本大熱的「HEATTECH毛毯」早前減過一次，今次連新款都一齊減。可惜小編兩星期前才用原價買了一張單人被，現在心口一陣陣痛.....

跟去年12月頭的優惠一樣，雙人及單人大小均大減$100，據知優惠期到1月14日（四）為止。以近期趨勢來說，HEATTECH毛毯幾乎每個月都會減一次，有意入手或錯過今期優惠的朋友不妨多加留意！

多個聯乘系列亦同樣有減，價錢最平只需$19！（UNIQLO）

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期間限定優惠以外，亦有各種持續更新的「減價商品」，這些商品的優惠通常不設完結日期，不過買完即止。今期減價商品中，最值得購入必數具禦寒功能的HEATTECH系列，另外HEATTECH極暖及超極暖系列亦有減！

除了各式貼身保暖內衣褲款式外，亦有可直接外穿的U HEATTECH棉質圓領長袖T恤及Fleece搖粒絨高領長袖T恤，分別減至$99及$59。常規系列外，今次減價商品中亦驚喜地出現2020年尾才推出的Finlayson及JW ANDERSON聯乘系列，當中各款HEATTECH毛毯、針織帽及襪子均有減價。

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同場加映：那些年走得太前的10隊組合

有連登網民近日開PO發起討論，表示「mirror紅到咁 天堂鳥算唔算走得太前」，結果引來不少網民回應，雖然有人認為Mirror外貌更為吸引、加上有《全民造星》加持，天堂鳥比不上，但亦有網民認為天堂鳥其實實力外貌兼備，只是生不逢時，偏偏撞上港人只愛韓星不愛本土的年代、加上出道歌太騎呢才難以彈起。其實「受害者」豈止天堂鳥？

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點擊睇全文：Mirror成功突圍 當年走得太前的10隊組合 天堂鳥衰在生不逢時？