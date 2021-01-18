內地美術家馮峰近期展出作品《鴨兔元旦》，被網民指與荷蘭知名插畫家布魯納（Dick Bruna）50年代創作的Miffy極奇相似，有抄襲之嫌。馮峰接受內媒訪問否認抄襲，指鴨兔在心理學和哲學領域是「典型圖例」，對此他已持續研究30多年。

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廣州美術學院教授馮峰近期展出作品《鴨兔元旦》，被網民指與荷蘭知名插畫家布魯納（Dick Bruna）50年代創作的Miffy極奇相似，有抄襲之嫌。更有網民將Miffy與「鴨兔元旦」製成對比圖，留言指「別人抄襲好歹遮遮掩掩修改一下，這倒好，照搬啊！」

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馮峰接受內媒訪問表示，不認同這是抄襲，「所有的公共符號尤其是商業的公共符號，都是藝術家創作的『詞語』」，又指鴨兔在心理學和哲學領域是「很早就有的一個典型圖例」，他亦對此持續研究30多年。

馮峰微博截圖

事件讓人想起不少內地經典山寨侵權事件，不少外國品牌都曾經中招，最知名的是運動品牌New Balance，被山寨為New Barlun、New Bunlen；快餐品牌KFC被改為OFC。別以為只有外國公司才會中招，連國內知名品牌都不能倖免，一起來看看吧。

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