「好女人VS壞女人」睇8個細節就分辨到？網民：首先你要有得揀

撰文：芝芝妹妹
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並不是一次過食兩枝煙的才是壞女孩，哪麼要如何分辨「好女仔」與「壞女仔」？近日，有網民在社交平台發文，列出「好女仔」與「壞女仔」在8個小細節下的不同做法，大家又認同嗎？

《三流之路》劇照

有網民曾在社交平台發文指，「揀另一半係一門高深學問」，又教大家在8個日常情境中如何分辨「好女仔」與「壞女仔」。帖文一出引來不少網民留言指，「部分同好唔好無關係，佢主要係唔想畀錢」，「呢個明明就係男人眼中的好女人與壞女人，都係觀點與角度」，「首先你要有得揀」⋯⋯

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同場加映：網民奇招教脫單　異性令你最心動的15個瞬間

有網民在連登討區發文，集思「留低異性令你最心動嘅事」，帖文一出網民紛紛出招，留言寫下讓人心動的異性小舉動，「電話最後先Cut線」、「擔遮遮女生多啲」、「知你病特登買粥畀你」⋯⋯一些小小的暖心事，卻讓對方記憶至今。有心水清網民表示，「所謂心動，要有一定好感先得，如果唔係就變咗 chur 人 ，癡漢」。

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