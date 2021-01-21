撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-21 18:43

近日，網民熱議平日常用的「社區檢測」突然被改稱「小區檢測」，港式用語會被內地詞彙取代嗎？以下16個用字到底哪個才是本土香港常用字，大家分得清楚嗎？

近日有網民指平日常用的「社區檢測」突然被改稱「小區檢測」，小區（英語：Microdistrict，俄語：микрорайо́н）是指蘇聯設計的一種居住建築群規劃區，現今在俄羅斯及一些前蘇聯國家依沿用。內地亦於1957年從蘇聯引入「小區」的規劃理念。常說香港是文化融爐，大家常用的詞彙（或潮語）常受內地、台灣、歐美日韓等流行文化影響。但大家又能夠分清楚以下16個哪個才是本土港式用字嗎？

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同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，遇上香港人自小就要學習的英文，就更加變化多端，演變成只有香港人才會說的中英夾雜廣東話，以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

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