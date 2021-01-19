撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-19 17:07

新冠肺炎疫情持續，旅遊業界大受打擊。東瀛遊今日（19日）宣布遣散120名日本團、歐洲等地長線團的導遊，並指將於行業復蘇時優先再度聘用。同日，政府公布最新失業率為6.6%，是16年來新高。行政長官林鄭月娥料「保就業計劃」結束後，預計會有更多人失業。

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東瀛遊今日（19日）宣布遣散120名日本團、歐洲等地長線團的導遊，並指將於行業復蘇時優先再度聘用。東瀛遊執行董事褟國全形容做法「係唔開心但正面」，公司將動用2,000萬元作遣散費用，平均每人16.6萬元，為他們「度過年關」。同日，政府公布最新去年10月至12月失業率為6.6%，約24.6萬人失業，是16年來的高位，就業不足率則維持於3.4%不變。勞工及福利局局長羅致光表示，本地第四波疫情在11月後期開始爆發，導致勞工市場再度惡化。他又指，由於本地第四波疫情繼續影響本地消費氣氛及干擾經濟活動，勞工市場在短期內仍將顯著受壓。

受疫情影響，不少打工仔被逼放無薪假，有的甚至成為開刀對象。有不少人至今都未曾經歷過裁員，到底第一次被裁員，有甚麼要注意？怎樣才不會蝕錢給公司？有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」提醒被裁員打工仔6招自保。

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