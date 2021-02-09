撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-02-09 18:02

常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。不過有網民玩心大起，將不同詩詞的句子胡亂拼湊，卻又出奇地順口，而且十分搞笑。

「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

如果古人們知道他們的作品被玩壞了，會有何感想？

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

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所謂長江後浪推前浪，每年都會出現大量潮語，也會有大量潮語走入歷史，也許有些潮語不是起源於香港，不過卻成為香港人掛在口邊的說話。今年作為多災多難的一年，潮語照舊百花齊放，唔知到下年，仲有幾多人用緊？

👇👇👇22句本土新潮語👇👇👇

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同場加映：【農曆新年2021】34句有毒雞湯陪你過年

踏入牛年，你是否覺得新一年有新希望？天真，上年你不也是這樣，看看現在的自己，做到了定下的目標嗎？沒有吧？不要為自己找藉口了，世上無難事，只要肯放棄，喝下這些有毒雞湯，或者這種激將法反而讓你目標達成。厭倦了充斥在網絡上，假惺惺的正能量？那就來點厭世的吧，小編搜集了34句厭世語錄，有感情篇、工作篇、健康篇、錢財篇，及逆向勵志篇，讓你躺著過新年！

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