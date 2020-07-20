30句廣東話諺語英文神翻譯　睇得明一半證明你係真香港人！

當港式英語博大精深，遇上搞鬼抵死的廣東話諺語，爆笑效果更加幾何級數上升，「I eat salt more than you eat rice」、「You do the 1st, I do the 15th.」你又知道是甚麼嗎？

Facebook專頁Kongish Daily《港語日報》，最近發文廣邀網友留言，將廣東語諺語統統翻譯成港式英語kongish，更率先拋磚引玉寫下一句「See ma chiu’s heart, all pedestrians can see.」，不少網民都跟足規矩只留英文，看看你能否猜出這些句子的中文原句吧！

如此有特色的英文，連大小姐都未必搞得掂。（《愛回家》）

👇👇👇按圖睇30句KONGISH爆笑諺語👇👇👇

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同場加映：6個英文超流利的AV女優



所謂人不可以貌相，TOEIC滿分、日本英語檢測滿分、用英文接受BBC專訪等，這些極難解鎖的成就，AV女優們一早已經完成。有人類最強BODY之稱的沖田杏梨，幾年前就接受BBC一個專訪，表達自己對日本AV市場的看法，以及女優們遇到的困境，流利的英語令觀眾大為驚嘆。這6位陪過我們度過漫漫長夜的女優，其實英文十分了得。

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