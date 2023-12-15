我們經常在娛樂新聞看到花花公子「偷食」後被公審，通常「出軌」一字都會聯想到男性，但其實被女生「戴綠帽」的男生亦大有人在。根據日本政府統計，現時日本全國有超過2500萬對夫婦，其中有近3成妻子承認曾經出軌偷歡。到底為什麼日本女性會這麼容易出軌？容易被「戴綠帽」的男性共同點是什麼？有節目訪問了100位妻子曾出軌的男生，最後得出5個結論！



日本節目《ホンマでっか！？TV》訪問了100位曾經被妻子「戴綠帽」的男性，以及結婚20年以上家庭美滿的男性，希望找出兩者不同之處。最後他們發現妻子曾出軌的男人原來有5個共通點，包括無朋友、喜歡獨處等，這些特徵亦是日本人妻出軌率高的原因，快點看看自己有沒有中以下特徵！

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日本大熱暢銷書《醜女Marketing戰略》的作者田村麻美，最近亮相綜藝節目《じっくり聞いタロウ》分享自己的「脫單」心得。從小時候開始，田村一直以為自己是個可愛的孩子，知道升上小學後，被男同學嘲笑做醜女，才發現了這個殘酷的事實。自此之後，她便一直思考「如何讓能男生選擇自己」，不斷鑽研「出pool」方法。最後她將自己傾盡心血研究出來的脫單心得整合成33個步驟，只要跟著做，無論多麼平凡的女生也能出pool結婚做人妻！

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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