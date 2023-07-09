盤點7大禁帶性玩具國家　旅遊誤帶成人用品隨時罰錢＋坐3年監！

自開關後港人紛紛前往其他國家旅遊，度假購物吃喝玩樂歎世界，不過踏入其他國家就要遵守當地法規。有些情侶夫妻去外地酒店度假情到濃時為求歡愉，可能會帶上成人用品助興，但原來某些國家禁止攜帶成人用品入境，輕則罰錢沒收，重則更隨時坐監！以下就為大家盤點視性玩具的禁忌的7大國家，不過當然安全套等安全性行為用途的物品就唔計啦！



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1.馬爾代夫

馬爾代夫椰林樹影水清沙幼，作為陽光與海灘的度假聖地，一直是人們的旅遊地點。不過其實馬爾代夫是全民伊斯蘭國家，海關是禁止任何色情物品包括性玩具入境的，國內也沒有買賣性玩具的許可證。

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2.沙特阿拉伯

沙特阿拉伯也是奉行伊斯蘭法的國家，根據伊斯蘭法例，國內禁止任何性玩具，旅客也不得攜帶任何性玩具，如被發現會被沒收。

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3.阿聯酋

伊斯蘭教同為阿聯酋（阿拉伯聯合酋長國，包括阿布扎比、夏爾迦、杜拜、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、拉斯海瑪七個酋長國組成的聯邦制君主國）的官方宗教，性玩具在當地屬於非法色情用品，攜帶者可能被沒收甚至檢控。前兩年英國真人Show女星夏洛特·克羅斯比（Charlotte Crosby），在杜拜機場被海關發現她的成人情趣用品，差點被當場逮捕，後來即時將其丟掉才被放行。

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4.馬來西亞

馬來西亞也是一個以馬來穆斯林族為主體的伊斯蘭國家，因此根據當地刑法，禁止旅客攜帶任何情趣用品入境，法例明確規定任何人出售、分發甚至擁有任何淫穢書籍、繪畫等物品，都會被處以最多3年的監禁另加罰款，也包括所有情趣用品的進口生意。

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5.越南

越南政府在2011年實施法例，規管在當地購買情趣用品或者帶入境即屬違法，旅客被海關發現行李中攜有性玩具，海關人員有權沒收，並在旅客出境時歸還給旅客。

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6.印度

根據印度第292條刑法上，清楚列明該國嚴格禁止一切被視為淫穢的物品入境，包括任何性玩具、色情書籍、繪畫、模型等，呈陰莖形狀的按摩器亦包括在內。

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7.泰國

泰國算是港人旅遊度假熱點之一，物價夠平又抵玩。不過在泰國的入境禁止物品清單內，性玩具被視為淫穢物品，任何人製造、公開發放、販賣性玩具都有機會面臨3年監禁及6,000泰銖罰款。旅客如果被當局發現攜帶成人玩具入境，同樣有機會被採取刑事行動！

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