內行人揭衣服背後「小圈圈」真正功能竟不是掛衫！背後原因超暖心

每件T-shirt的衣領後都有一個小圈掛繩，但可能大部分人都沒有留意過。你又知不知道它的真實用途是甚麼？近日，就有網民在社交平台發帖，討論這個小圈掛繩的用途。除了網民的幽默留言，原來背後有一個設計原因令人覺得十分暖心！



Facebook截圖

近日，就有網民在Facebook群組「爆廢公社二館」，發起討論有關衣領後的小圈掛繩有甚麼用處。他指：「想了很久，衣服裡面的這個小圈圈到底是幹嘛用的？忘記當初是不是掛吊牌的了」隨後，有不少網民發揮幽默小宇宙，笑言：「讓你練習穿線用的」、「怕鑰匙掉了給妳吊鑰匙的」、「把耳機插過去，才不會露出來勾到」。也有頗實用的方法「晾衣服時，讓衣架穿過，遇到風時衣服才不會脫離衣架掉落」。但原來真實用途都並不是這些！

《我的家政夫渚先生》劇照

經過眾多的猜測之後，有了解到真實用途的內行人為大家揭曉。原來衣領後的小圈掛繩是專為視障人士而設，讓他們可以依靠小圈掛繩去分辨衣服的正反面，避免正反面弄錯而出現的尷尬情況。網民得知後認為真實用途確實暖心，甚至有網民曾經嘗試過，而發現此方法確實可行「本來也是半信半疑，到某一天半夜，摸黑穿衣服的時候才發現，哇真的好像蠻有用耶」。

《鬼怪》劇照

視障人士生活上有諸多不便，單單是深夜摸黑去洗手間已經戰戰兢兢的你，相信他們在日常生活上更是煎熬多千倍萬倍。所以，商家的貼心設計確實是令普羅大眾都感到窩心。