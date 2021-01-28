撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-28 18:11

張致恆（Steven）被朋友馮鎵瀠（Naomi）在Instagram上點名指，明明有錢都借錢唔還，「你講過分期還？年半有多，一毫子都無還過我，之後仲unfollow我ig」。向朋友追數「仲難過追女神」，早前就有網民教路8招向朋友收數，原來IG叫人還錢，都未算最毒辣的招數......

張致恆（Steven）被朋友馮鎵瀠（Naomi）在Instagram上點名指「借錢唔還」，但仍有錢請工人、買電器。Steven事後在IG為自己解畫，指自己在疫情下多次被解僱而入不敷支：「我喺度要同所有借過錢俾我嘅朋友道歉，一直以來我都還唔到錢俾你哋真係對唔住，喺嚟緊嘅日子我一定會盡力去工作還錢俾你哋！」有網民指向朋友追數，「仲難過追女神」，以下8招網民教路如何可以收數而不失霸氣。

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同場加映：張致恆疑一腳踏幾船被網民鬧爆 日本節目公開5大渣男衣著特點

藝人張致恆早前被爆疑似一腳踏多船，被網民大鬧「渣男」！相信一眾女生都很怕遇到花心男孩，日本AbemaTV日前播出的綜藝《指原莉乃&ブラマヨの恋するサイテー男総選挙》，在街頭訪問日本女生，並整理出5個渣男的衣著特點，看看Steven中多少個！

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同場加映：阿嬌挑戰溫碧霞演妲己 難忘10位經典古裝女神

阿嬌鍾欣潼於新戲《封神》中飾演女主角蘇妲己。其實，每個人心中總有一兩個難被超越的經典角色，向海嵐版楊貴妃、朱茵飾演的紫霞仙子、蔡少芬的洛神⋯⋯以下10位古裝女神，誰是你心中的經典？

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古裝女神還有邊4個？點擊看全文：阿嬌挑戰溫碧霞演妲己 難忘10位經典古裝女神 蔡少芬朱茵超經典