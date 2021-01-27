撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-01-27 17:23

阿嬌鍾欣潼於新戲《封神》中飾演女主角蘇妲己。講起妲己，相信一眾90後腦海都會想起溫碧霞扮妲己餵紂王食提子！每個人心中總有一兩個難被超越的經典角色，向海嵐版楊貴妃、朱茵飾演的紫霞仙子、蔡少芬的洛神⋯⋯以下10位古裝女神，誰是你心中的經典？

哪一位才是你心中的妲己形象？

不少90後童年都是電視汁撈飯，晚晚坐定定在家中收看《封神榜》、《洛神》、《大唐雙龍傳》等神劇，只要一播劇集主題曲，劇集的劇情、主題曲，甚至人物的對白，就已經自動在腦海出現。近日有消息指阿嬌鍾欣潼於新戲《封神》中飾演妲己，但一提起妲己，很多90後腦中都會想起溫碧霞飾演的妲己餵紂王食提子！除了妲己外，大家心中有哪些難以被超越的經典角色呢？

👇👇👇按圖看10位經典古裝女神👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

近期的熱話紅人陳自瑤，不時在個人社交平台大方分享自己的素顏照，有網民對比早前她分享當年15歲的學生照時，驚呼超凍齡，女神根本從小美到大，一點都沒有變，就算是素顏看起來都與妝後無異。以下20位80、90後追過的女星，誰才是你心中的素顏女神？

▼▼▼▼▼點擊看20位女星誰才是素顏女神▼▼▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

點擊看全文：90後追過的20位女星素顏你認得幾多個？陳自瑤超凍齡 最崩壞是她

同場加映：21歲姜濤奪叱吒獎嚇到O嘴 回帶8位港產巨星後生時 佢型過韓星？

姜濤以21歲破紀錄之齡奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」惹不少網民熱議，有不少網民懷緬當年的香港歌壇，《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到10位港產巨星後生時，以下各歌星年輕時青澀的模樣你又認的幾多？

▼▼▼▼▼點擊回帶10位港產巨星後生時▼▼▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

點擊看全文：21歲姜濤奪叱吒獎嚇到O嘴 回帶8位港產巨星後生時 佢型過韓星？