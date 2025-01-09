七仙羽2025蛇年運程｜12生肖整體運勢排行榜　兩大生肖雙重犯太歲

【2025蛇年十二生肖運程】2025年蛇年又到，十二生肖的運程排名如何?哪些生肖會犯太歲?各個生肖的幸運顏色和數字又是甚麼?今次《開罐》請來堪輿學家七仙羽師傅為大家詳細講解！



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屬蛇2025蛇年運程——提防變故

屬蛇今年在2025年十二生肖排行榜中排名第九，今年挑戰多，要於逆境中尋找轉機，需注意情緒起伏不定，需保持平和，管理情緒。詳細運程：七仙羽2025年屬蛇運勢+排名一文睇清

屬馬2025蛇年運程——步步高陞

屬馬在2025年的十二生肖排行榜中運勢排名第七，男性事業和生活步步高升，女性則易獲得異性貴人支持。然而，須注意健康和安全。詳細運程：七仙羽2025年屬馬運勢+排名一文睇清

屬羊2025蛇年運程——充滿挑戰

屬羊2025年在十二生肖運程中排名第12 ，在這一年將充滿挑戰和考驗，不論事業或健康，但也是成長的機會。詳細運程：七仙羽2025年屬羊運勢+排名一文睇清

屬猴2025蛇年運程——涉及法律糾紛

屬猴2025年在十二生肖運程排行榜中排名第二，受「刑太歲」和「破太歲」的影響，可能涉及法律糾紛，須謹慎行事。詳細運程：七仙羽2025年屬猴運勢+排名一文睇清

屬雞2025蛇年運程——處處希望

屬雞在2025十二生肖排行榜中排名第一，屬雞的人士今年充滿希望和機會，有異性幫助和良好人緣，助力參與商業合作和社交活動。詳細運程：七仙羽2025年屬雞運勢+排名一文睇清

屬狗2025蛇年運程——雨過天晴

屬狗2025十二生肖運勢排行榜中排名第四，經歷 2024 年的風雨後，無論是學生或職場人士，都應抓住機會，此外感情生活亦非常美滿，是深化關係或尋找新愛情的好時機。但有一點要注意......詳細運程：七仙羽2025年屬狗運勢+排名一文睇清

屬豬2025蛇年運程——謹慎理財

屬豬在2025年運勢排行榜中排名第八，今年變動較多，個人情緒波動較大，有一樣事情必須謹慎。詳細運程：七仙羽2025年屬豬運勢+排名一文睇清

屬鼠2025蛇年運程——貴人相助

屬鼠在2025年生肖排行榜中排名第五，2025年是未來三年中運勢最佳的一年，會得貴人相助，使工作更加得心應手，但人際關係要小心防範。詳細運程：七仙羽2025年屬鼠運勢+排名一文睇清

屬牛2025蛇年運程——升職可奇

屬牛在2025年十二生肖排行榜中排名第三，雖然2025 年將面臨挑戰和機遇，情緒上可能有起伏，職場上師傅建議專注工作表現，避免與人爭執。 詳細運程：七仙羽2025年屬牛運勢+排名一文睇清

屬虎2025蛇年運程——注意是非

屬虎在2025年十二生肖排行榜中排名第10 ，因「刑太歲」、「害太歲」帶來變動和困難，將面臨一些挑戰。在人際關係上或會有緊張，甚至遇到小人。 詳細運程：七仙羽2025年屬虎運勢+排名一文睇清

屬兔2025蛇年運程——吉星助力

屬兔在2025年十二生肖排行榜中排名11 ，2025 年雖沒有犯太歲，但可能面臨一些挑戰，健康、人際關係和職場環境可能不太順利，避免與小人爭執。 詳細運程：七仙羽2025年屬兔運勢+排名一文睇清

屬龍2025蛇年運程——結婚添丁

屬龍排名第六，2025 年將迎來轉機，困難減少，但要注意小病小痛。工作上可能有變動，需要靈活應對，努力展現能力，升職機會可期。 詳細運程：七仙羽2025年屬龍運勢+排名一文睇清

資料來源：知出版—《七仙羽教你蛇年招財納福》授權刊登