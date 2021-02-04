撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-04 17:55

新智能身分證於2018年推出，逐步要求指定出生年份的市民換領。入境處公布，1973年至1976年出生，即現年45至48歲的市民，可於2月22日至7月9日期間申請換領身分證；2005年至2007年，以及2012年至2018年出生的小童，亦可在今年5月3日至9月18日申請換領。 講起換身份證，張證件相影嚟影去都影唔靚，像是魔咒，亦是心中永遠的痛。以下13件換身份證的共鳴事，你又認同嗎？

《河伯的新娘》 劇照

常言道，能敢於向人展示身份證證件相的，都是真正的漢子！此話不假，影證件相這件事，像是被下了魔咒般，沒多少人能影出一張讓人滿意的照片。入境處的相機是真正的「照妖鏡」，將自己平時唔多覺的醜態，都會在影身份證的時候表露無違。又到換身份證的時候，以下13件換身份證的共鳴事，又多少你又有做過呢？

👇👇👇按圖看換身份證的13個另類堅持👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：教育局擬取消DSE中文科說話、聆聽試 網民回帶13件Oral騎呢經歷

回憶起中學時候的中文口試，雖然讓不少不善辭令學生頭痛，不過也產出不少經典膠人膠事，例如一腳踢開門扮秦始皇等都市傳說，網民熱數13件那些年口試遇過的黐線經歷，有多少你還記得呢？

👇👇👇按圖看網民回帶13件Oral騎呢經歷👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

同場加映：【再別康橋】23句那些年學過的古文詩詞 仲背得出證明你係讀書人

中學回憶不只是讓學生聞之色變我公開考試，還有一些當年辛苦背誦，但長大後從沒用過的中學範文。《開罐Opener》整理了一些那些年我們都背過的古文，一共23條挑戰問題，如果你全部記得，證明你是一個超級好學生。

點擊看全文：【再別康橋】23句那些年學過的古文詩詞 仲背得出證明你係讀書人