撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-04 14:55

無綫TVB早前爆出高層人事調動，藝人曾志偉將出任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，主力負責綜藝及資訊娛樂節目，近日更有傳言指以往其主持的《超級無敵獎門人》系列會在疫情下回歸，不過一眾獎老則暫未收到消息。其實《獎門人》系列是香港90後的童年回憶，當中不少遊戲更流傳至今，有哪些遊戲是令你最難忘的呢？

仲記唔記得呢個遊戲叫咩名？（電視截圖）

今次曾志偉強勢回歸TVB，其愛將王祖藍亦獲委任為首席創意官。有報道指曾志偉會年初一席TVB大型賀年節目《金牛獻瑞賀新禧》，而且已開始規劃未來綜藝節目發展方向，製作迎合港人及內地觀眾口味的綜藝節目，而經典作《超級無敵獎門人》有望在疫情下回歸。多年來《獎門人》系列都有不少經典遊戲陪著90後成長，大家還記得哪一些呢？

👇👇👇按圖看《獎門人》15個經典遊戲👇👇👇

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近年受網劇和其他電視台競爭影響，TVB的收視已未及當年勇，不過昔日的綜藝或資訊節目仍令人回味，當中不少更是香港90後的集體回憶，《開罐opener》為大家整合了12個已悄悄消失的節目，看看大家是否還記得。



👇👇👇點擊睇12個已默默消失的TVB節目👇👇👇

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無綫TVB曾經創造了很多電視界的經典，但節目質素近年逐步下滑，意外造就不少情節超現實（或者可以稱為「太膠」）的另類經典。例如當年「Laughing哥」一邊單手攀石，一邊單手接電話的英姿，實在擴闊了無數網民的想像力。《Opener》為大家盤點了10個TVB的經典膠位，爆笑程度簡直讓人終身難忘。

👇👇👇點擊睇10大經典膠位👇👇👇

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同場加映：陀槍師姐2021多劣評 7套TVB愈拍愈爛續集

無綫電視（TVB）新劇《陀槍師姐2021》在網上劣評如潮，其實TVB以往都有把高收視劇集拍續集添食，像《溏心風暴》、《法證先鋒》等，不過不少續集都不及前作。

👇👇👇按圖看7套唔拍好過拍的電視劇續集👇👇👇

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