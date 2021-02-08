撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-08 19:01

情人節臨近，不少情侶都會Staycation ，跟另一半渡過難忘一夜。不過，近日有男網民抱怨與女友共浴時，女友突然環抱他，更將他背後的痘痘擠掉，令他痛得彈起身，更害怕留下陰影。背脊生瘡不是男生專利，女生也會長瘡，以致不敢穿露背衫。想消滅背部痘痘，不妨參考台灣網紅YouTuber Dr. Ivan 6背部痘痘4大Dos and Don'ts。

台灣一對情侶浸鴛鴦浴時，女方突然環抱男方，更出手擠掉男生後背的痘痘。（《我家也有大明星》截圖）

有台灣男網民日前（3日）在PTT西斯版發文，聲稱與女友在時鐘酒店開房，兩人正浪漫地洗著鴛鴦浴，女友突然環抱他，更用手擠破他後背的痘痘，令擠完後的傷口被熱水燙傷。男方痛得頓時失去興致。他直言害怕這次事件留下陰影，往後兩人擁抱時，他指自己會留意對方有沒有摸到自己後背的痘痘。如果自己後背長痘痘，他更不敢再讓女友擁抱自己。

台灣網紅兼國立交通大學應用化學系博士Ivan（劉知岳）於其YouTube頻道中提到背部長痘痘4大不應該做的事以及建議方法，後背一長痘痘，不少「手賤人士」都會用手擠掉痘痘裏面的膿頭，希望加快痘痘的痊癒速度。不過Ivan表示這樣做萬萬不可！



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農曆新年及情人節就快到，不少人都趁新年前轉新look，改變一下形象。不過去髮型屋染一次髮閒閒地都幾百元，為了省錢，不少年輕人都選擇在家DIY染髮，價錢便宜又快捷。不過髮型師Anson提醒大家兩種染髮劑對頭髮傷害較大，甚至有堵塞毛囊及脫髮，盡量不要選用！如果染髮劑停留在頭髮的時間太久，可能會出現頭皮灼傷及流血。

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同場加映：外國研究最佳減肥時段

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