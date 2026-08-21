各位瘦身男女注意！原來想成功減肥也要留意做運動的時間，以免徒勞無功！根據《紐約時報》報道，荷蘭馬斯特里赫特大學營養與運動科學教授Patrick Schrauwen有關最佳運動減肥時間研究，早上運動與下午運動的成效不同，究竟哪個時段做運動有最佳減脂增肌效果？



做運動的時段也是減肥是否有效的關鍵因素！（《Oh My Venus》截圖）

根據《紐約時報》報道，荷蘭馬斯特里赫特大學營養與運動科學教授Patrick Schrauwen曾發表有關最佳運動時間的研究，研究早上運動還是下午運動效果更佳。研究請來32名糖尿病高風險男性作為實驗對象，實驗將他們分成兩組，一組於上午運動，另一組於下午運動，看看哪一組的減肥效果更好。

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第一組的12人於早上8時至10時進行帶氧及阻力運動，另一組20人則要在下午3時至6時做相同的運動。實驗維持12個星期，每個星期進行3組運動。由於糖尿病是代謝異常疾病，高風險患者的胰島素敏感度相比一般人低，因此醣份較容易積聚在人體，而多餘醣份就會轉化為脂肪，促成肥胖。

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下午做運動5大好處

實驗結果發現下午做運動的效果比起早上更好。下午做運動有5大好處，包括下午運動表現比早上更佳，原因是早上睡醒後的精神較差，影響表現。

下午運動有效提升胰島素敏感度，因為胰島素敏感度越高，代表身體越能容易代謝含醣食物，這樣醣分就會充分被人體運用，脂肪就較難積聚，減肥也較容易。

同時下午運動有效令身體總脂肪量下降、增加肌肉量，特別是較難減走的腹部脂肪，從而達到減脂增肌效果。

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下午運動加快代謝速度

根據營養與運動科學教授Patrick Schrauwen解釋，若一個人沒有吃宵夜的習慣，在下午時段做運動的話，可以加快人體的代謝速度。

教授Patrick Schrauwen表示，只要將運動變成生活習慣的一種，不論在哪個時段做運動都比不做運動來的有用，而恒常運動加上作息規律，效果更好。

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