4成年輕人有失眠煩惱！台網紅7招改善失眠　美軍助眠法3步秒入睡

撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-02 07:00

讀書工作壓力大，不少年輕人或深受失眠問題困擾。有調查顯示，受失眠困擾的成年人高達38.2%，當中90後至00後年輕人中有34.8%表示晚上難以入睡，代表近4成年輕人有失眠問題。不想與另一半約會卻沒有精神？不想上學、上班恰眼瞓影響表現？不妨參考中醫師兼台灣網紅YouTuber 77老大教大家如何消滅失眠。

每晚都睡不著，唯有眼光光望著天花板數綿羊。（《鬼怪－孤單又燦爛的神》截圖）

根據中國睡眠研究會近月公布的調查結果，受失眠困擾的成年人高達38.2%，在失眠人群中，90後、95後、00後為代表的年輕人睡眠問題最為嚴重，34.8%的年輕人半小時之內很難入睡。

台灣網紅兼中醫師77老大於其YouTube頻道提到一個非常有效的美軍助眠法。據了解，這個睡眠法由二戰期間美軍研發，為了不讓士兵因疲倦而造成出錯，影響戰鬥力，因此研發這個2分鐘內入睡的睡眠法。除了這個睡眠法外，77老大還教授一個呼吸法，令你心跳減慢，心情平靜，更容易入睡。

👇👇👇點圖即睇3大失眠成因及7招打救失眠方法👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

戴口罩戴得多容易口臭。就算你儀容有多出眾，只要一開口說話，對方就會聞到一股異味，大煞風景。為了保持良好形象，當然不能懶惰，個人口腔護理都要做好。77老大近日於其頻道分享自我測試是否有口臭、3招口臭體質以及改善口臭的3大招數！只要按壓兩個穴道就可改善口臭，非常簡單。點下圖即睇3種口臭體質、3招解決口臭方法👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

以上內容獲77老大授權《開罐Opener》分享

同場加映：冬天護髮｜髮型師教7招防毛燥靜電

一到秋冬季節，天氣乾燥，頭髮缺乏水分就容易出現毛躁、開叉、靜電，朝早起身甚至會亂到炸開，就像一個爆炸頭！其實由吹頭、到揀選梳子材質到護髮產品都有講究，例如吹頭不應吹至全乾，吹至9成便可。《開罐 Opener》邀請Anson Hair Design的髮型師Anson教大家7招護理頭髮，下次約會就可以靚靚地見另一半喇！點下圖睇7招冬天護髮防毛燥👇👇👇

睇埋餘下3招護理招式！點擊睇全文：冬天護髮｜髮型師教7招防毛燥靜電 一個吹頭方法可保留頭髪水份用錯梳可致斷髮？