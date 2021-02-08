撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-08 17:08

日本近年有不少女生參與「爸爸活（パパ活）」，她們在網上結識有錢男人並以肉體和美色換取金錢物質援助，類似外國「sugar daddy」和「sugar baby」的包養關係。不過，世上當然不會有這麼多「筍盤」，有日本記者揭發有騙徒利用交友軟件認識尋找包養者的女生，然後偽裝成高收入人士接近她們，最後竟然用3個手法騙取超過100萬日圓！

日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》邀請專門揭發社會黑暗面的女記者中山美里，分享近期有多名女性「中招」的騙案。這些受害人主要活躍於交友軟件，她們希望結識到有錢中年男人，並與他們發展成長期「包養」關係，用身體換取金錢和物質。可是，騙徒看準她們的貪念，利用3種手法成功欺騙大批無知少女上釣，受害人不但得不到「sugar daddy」的金錢，反被騙得血本無歸，到底騙徒用什麼招數令一班貪財的女生乖乖獻上金錢？

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網絡世界充斥著各種虛假的資訊，每個人都爭先恐後地向朋友展示生活最光鮮的一面，將負面和挫折的事全部收起來。日本有位21歲模特兒KOL，她的Instagram擁有超過33萬粉絲，她過著年輕人最嚮往的上流生活，每天到名牌店購物、吃高級下午茶，或者在私人海灘曬太陽，無憂無慮。不過，最近她竟然在電視節目「自首」，坦言在IG造假，故意說謊欺騙粉絲，到底是什麼一回事？

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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