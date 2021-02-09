年廿八洗邋遢｜12生肖大掃除必掃家居角落　牛要掃地下兔要抹衣櫃

撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-09 18:03

傳統習俗，年廿八洗邋遢。農曆新年快到了，大家開始大掃除了嗎？除了整體清潔外，台灣有命理專家公開12生肖打掃要點，一不小心沒打掃整理，小心有損來年運氣！

《加油吧威基基》劇照

年廿八，洗邋遢！大家開始收拾家居了嗎？但打掃都有技巧，台灣命理專家呂孟宗就分享12生肖打掃要點，以風水命理角度講解大掃除打掃哪些地方可提升運勢。即睇各生肖大掃除家居必掃角落，以免忘記整理，有損來年運氣！

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迎接新一年，單身一族也希望可以早日「出Pool」拍拖。日本戀愛占卜媒體《cocoloni PROLO》發表文章，以風水角度講解大掃除打掃哪些地方可提升桃花運，提出「水」是全屋重點，應特別留意。還區分了未遇到心儀對象、已有暗戀對象但未表白、已拍拖而想結婚等，3種人應該打掃重點哪個地方。

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同場加映：2021牛年出Pool攻略｜蘇民峰批十二生肖桃花運 肖馬有霧水情緣

2021牛年將至，不知來年的桃花運有會有何改變呢？《開罐Opener》邀請堪輿學家蘇民峰師傅講解2021牛年桃花運程，讓大家一覽來年愛情運勢，以及增加出Pool機率的小方法！

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本文資料摘錄自《蘇民峰2021牛年年運程》。

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