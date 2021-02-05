撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-05 13:21

ERROR成員吳保錡自參加ViuTV《全民造星》被網民指超似八両金，更戲稱他為「少年八両金」。日前，保錡開Live時因不滿被網民叫八両金，爆粗大罵「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣？」

《全民造星》節目截圖

ERROR成員吳保錡自參加ViuTV《全民造星》被網民指似八両金，他當年曾在節目中表示，「太多人話我係少年八両金，好忐忑呀個人！你明唔明？每日都有人Send畀我搞到好忐忑。真係架，搞到昨晚真係瞓唔到。點解啲朋友要咁樣笑我呢？其實我係一個表演者嚟。」

日前，保錡在IG開Live時有網民留言重提八両金，保錡爆粗大罵「X你老X，知唔知八両金乜X嘢樣？我見到你個ICON，睇唔X到個樣，覺得你個樣好X似八両金！你同八両金一樣啊，有眼耳口鼻啊，X頭！」似唔似就見仁見智，但除了Error保錡與八両金，以下14對撞樣香港明星，大家又有沒有試過認錯？

👇👇👇按圖看香港14對撞樣明星👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

💓💓按此睇更多戀愛實戰技巧💓💓

同場加映：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人 日版呂頌賢超靚仔

日本搞笑組合「EXIT」成員りんたろー（中島臨太朗）在Twitter上分享一篇香港報道，原來有網民將他與香港演員張耀揚年輕時的照片放在一起，兩人無論是五官、臉型和氣質都超似，驟眼看根本分不出誰是誰。《Opener開罐》數出8對最似樣港日「雙胞胎」，「令狐沖」呂頌賢後生激似山下智久，其中有幾對更跨越性別，港版木村拓哉竟然是個女人？

👇👇👇點擊圖片看8對港日撞樣藝人👩👩👨👨👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

同場加映：BTOB李旼赫、TXT秀彬根本是失散兄弟 盤點韓國30對撞樣藝人

初初步入韓坑的時候，相信大家都試過變成「臉盲症」患者吧？不少韓星雖然沒有血緣關係，但卻長得比親兄弟姊妹更像。最近，BTOB的李旼赫和TXT的秀彬在MUSIC BANK上同框，因為長得太像而引起熱烈討論。以下這30對撞樣韓星，你又能分得清楚他們的真身嗎？

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

點擊看全文：BTOB李旼赫、TXT秀彬根本是失散兄弟 盤點韓國30對撞樣藝人