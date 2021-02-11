撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-11 07:05

農曆新年將至，相信大家都非常關心自己的牛年運勢！蘇民峰師傅為大家講解2021牛年十二生肖財運運程，更教大家增強財運的方法！想2021牛年行好運，立即check 內文！

牛年十二生肖財運

2021牛年將至，不知來年的財運有會有何改變呢？《開罐Opener》邀請堪輿學家蘇民峰師傅講解2021牛年財運，更教大家增強財運的方法！



根據蘇民峰師傅講解，出生於西曆八月八日後，三月六日前(即立秋後、驚蟄前)屬寒命人；出生於西曆五月六日後，八月八日前(即立夏後、立秋前) 屬熱命人；出生於西曆三月六日後，五月六日前(即驚蟄後、立夏前)屬平命人。想2021牛年行好運，立即看內文！

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想知道2021牛年桃花運勢？《開罐Opener》邀請堪輿學家蘇民峰師傅講解2021牛年桃花運程，讓大家一覽來年愛情運勢，以及增加出Pool機率的小方法！

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本文資料摘錄自《蘇民峰2021牛年年運程》。

參拜姻緣聖地助桃花

桃花運勢不可強求不可改，但蘇師傅為每個生肖建議了相應的飾品與擺設，稍加搭配就能增加脫單機會。要是各位想再加把勁，出Pool心切的大家不妨在新年把握機會，前往全港至靈驗10大姻緣地點，祈求覓得天賜良緣，早日「脫獨」！

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