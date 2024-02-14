情人節｜女生票選最伏情人節禮物Top 9　網民：呢啲收到即分手

情人節快到，相信各位男朋友都為了給女友一個驚喜而絞盡腦汁，如果送錯禮物，後果可大可小！為了不讓情侶「中伏」，有日本媒體訪問了過百名女生關於「男朋友送過最離譜的禮物」，並總結出9件收到立即想分手的禮物，男生要注意啦！



情人節大家想收到什麼禮物？雖然心意才是最重要，但有時看到別人能收到大束紅玫瑰，自己卻兩手空空，心裡也很不是滋味。日本女生網站「Googirl」訪問了過百名女生，讓她們選出9種「從男友手中收過最離譜的禮物」，原來收「剃刀脫毛套裝」、12蚊店超平化妝品都未算最過份！

男友送最離譜禮物【9】前女友的物件

網民分享：「男友曾經選了一條頸鏈給他的前女友，分手後女生把頸鏈還給他，他竟然走過來問我：『反正我也不會戴，送給你當記念日的禮物好嗎？』最後我和他分手了。」

男友送最離譜禮物【8】穿過的二手衫

網民分享：「生日的時候，男友突然說：『你很喜歡我的味道吧！』然後送了一件他穿過後沒有清洗的二手T-shirt給我。」

男友送最離譜禮物【7】脱毛套裝

網民分享：「與男友慶祝紀念日，吃飯時他突然什麽也不說就送我一份禮物，當我回家拆開時，發現是『連剃刀和護膚霜的脫毛套裝』，難道他想暗示我的毛太多嗎……」

男友送最離譜禮物【6】偷拍的照片

網民分享：「他說要在生日時給我一個驚喜，收到一本超厚的相冊，裡面全部都是他偷拍我的照片，感覺毛骨悚然。」

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看日本女生票選男友送過最離譜禮物排名👇🏻👇🏻👇🏻

+ 8

男友送最離譜禮物【5】現金

網民分享：「生日的時候，男友說：『不知道你想要甚麼，自己買吧』，然後給我一張1萬日圓紙幣（約港幣525元）雖然現金也不錯，但好像感覺不被重視……」

男友送最離譜禮物【4】無用裝飾物

網民分享：「男友在鐮倉旅行後，送了一個超巨型貝殼給我做手信，完全不知道應該放在哪裡，又不能隨意丟掉，很煩惱。」

男友送最離譜禮物【3】超寒酸物品

網民分享：「我不是拜金女，但在生日時收到明顯是在『100円店』購買的化妝品也是會生氣的。」

網民分享：「明明我在男友生日時，送了他3萬日圓（約港幣1575元）的禮物，但輪到我生日時，他卻只送了我一把梳子。」

網民分享：「早前跟男友說過生日時想收到可愛的睡衣，最後卻受到了黑白粗間條，就像監獄囚犯一樣的兩件套睡衣……」

男友送最離譜禮物【2】沒有品味的精品和衣服

網民分享：「我的衣著品味一向是偏中性、型格，當男友說要送我一條頸鏈時，我已經很擔心，打開發現是一條少女粉紅心心圖案的首飾，當場傻眼。」

男友送最離譜禮物【1】代麼也收不到

網民分享：「我的生日是11月。臨近12月，我正期待著會收到甚麼聖誕禮物，結果他說『上月我給了你生日禮物，聖誕節就不送啦！』只有我一個傻傻地準備了聖誕大禮，期待交換禮物……」

網民分享：「受到新冠肺炎影響，所有節日、紀念日都取消了，不要說禮物，連一餐飯也吃不了。」

同場加映：指甲短是肉食派？從4種指甲形狀看男生戀愛性格 邊種甲最專一？

大家有沒有做過手相占卜？除了掌紋之外，原來指甲的形狀也能看出一個人的戀愛體質和性格。最近，日本戀愛資訊網站「愛カツ」分享了一個愛情心理測驗，原來不同指甲形狀代表著你在談戀愛時態度和性格，指甲偏短的人是專一的肉食系、指甲長的人又代表什麼？

【問題】你的指甲偏向哪一種形狀？

【1】指甲床偏長

【2】指甲床偏短

【3】指尖偏圓

【4】指甲根扁平

👇👇👇點擊圖片看結果和分析！👇👇👇