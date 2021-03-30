大個就有毛有翼！網民熱數10大父母情緒勒索金句　邊句最難頂？

開罐
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「我這麼做都是為了你好」、「真是白養你了」，這些話可能都是情緒勒索的慣用句。

「情緒勒索」這個詞早先是由心理學治療師蘇珊‧佛沃（Susan Forward）提出，比起直接的暴力相向，情緒勒索通常會打著愛與關心的旗幟，指的是一個人透過難以察覺的言語或手段，逼迫別人不得不去完成他的期望與任務。

情緒勒索常見於親子關係間，特別是我們從小接受「小孩就該孝順父母」的價值觀，明明很多時候有自己的想法，卻因為害怕爸媽失望，只好順從爸媽的期望。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議父母對孩子常說的情緒勒索金句，你最常聽到的是哪句呢？

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月05日至2021年02月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『情緒勒索金句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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