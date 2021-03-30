「我這麼做都是為了你好」、「真是白養你了」，這些話可能都是情緒勒索的慣用句。

「情緒勒索」這個詞早先是由心理學治療師蘇珊‧佛沃（Susan Forward）提出，比起直接的暴力相向，情緒勒索通常會打著愛與關心的旗幟，指的是一個人透過難以察覺的言語或手段，逼迫別人不得不去完成他的期望與任務。