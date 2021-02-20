撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-20 07:00

相信不少人都對手相占卜有興趣，不過「睇掌」通常都很講究，還未看清自己的運勢，就已經被複雜的掌紋弄得眼花頭暈。有日本人氣占卜網站推出超簡單「3秒手相占測驗」，只需回答兩條簡單問題，分析自己是哪類型人格，還可以知道自己的運勢強弱！

來自日本的「えらせん」經常在網上分享各種不同類型心理測驗和占卜，最近他分享了一個超簡單「3秒手相占卜」，只需回答兩條問題，便能透過掌紋知道自己的隱藏性格和天份！

問題：

【1】你的掌紋線路偏向簡單還是複雜？

【2】你的掌紋深還是淺？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看結果！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

琉球風水占卜師「シウマ（shiuma）」最近在電視台節目《バイキングMORE》分享一套簡單的占卜，玩法非常簡單，只要將手提電話最後四個數字加在一起，看結果便能知道自己在2021年的上半年的運程，除了預測「吉凶」、還能知道3－4個與未來有關的關鍵字！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看占卜結果👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7 + 7 + 7

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日嫩模13歲時父母破產想全家自盡 做一件事儲1500萬円整容大翻身

每個人成功的背後都一定會有段故事，就算是看似光鮮華麗的KOL也可能有不為人知的過去。日本有位Gal系人氣模特兒上節目分享自己整容前的悲慘童年往事，她在13歲那年父親因欠債纍纍而人間蒸發，留下巨額債務，但年紀輕輕的她卻因為做了一件事而在谷底重新站起來，最後竟然可以靠一己之力賺到1500萬日圓（約港幣109萬）整容，由家道中落的少女變成有錢KOL！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看Misa如何整容翻身👇🏻👇🏻👇🏻

+ 18 + 18 + 18

點擊看全文：日嫩模13歲時父母破產想全家自盡 做一件事儲1500萬円整容大翻身