撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-19 19:36

有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生與網絡紅人林作的「百萬拳賽」成為近日熱話，究竟最後二人會否在擂台上決一勝負？其實網民歷年來都曾經圍觀多場網絡對決，大家還記得嗎？

鍾培生Facebook截圖

林作早前於個人Facebook專頁上指，要籌100萬為保險團隊請100人，更不惜出售名牌西裝。而鍾培生近日亦在Facebook分享日前接受傳媒專訪，訪問中提到自己每年都會用100萬去回饋會員的支持。林作隨即在該報道的Facebook下留言：「抄我100萬 ?」就是這樣掀起了百萬拳賽的序幕。

鍾培生與林作的「百萬拳賽」近日成為大家茶餘飯後熱話，網民熱烈討論到底拳賽能否打得成。畢竟資深的網民 多年來亦曾目擊多場網絡對決，有部分都以「走數」告終。以下9大吸睛網絡對決，有哪些令你最難忘呢？

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打工仔除了最怕聽到身邊同事講，「呢單嘢唔係我跟開」、「我冇印象我有咁講過」之外，最怕有些人常常在短訊中傳一些不明所以，話中有話的Emoji，這些乞人憎的「綿裡針」同事一律被被鑑別為「職場心機婊」！

👇👇👇按圖看網民公投Top7最憎同事用咩Emoji👇👇👇

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「哇！珍妮弗羅培茲！」最近這個廣告不斷出現，令人不知好嬲定好笑。有網民更發現，YouTube有些15秒的廣告，好像不可以skip，意味著焗睇，同時要忍受煩膠廣告的轟炸。

常見的廣告又不一定是煩膠，例如有結衣BB演出的「yuki da」Switch廣告，就令不少網民感到賞心悅目。不過好睇還好睇，無得skip的確令不少網民感到煩厭，更慘是明明不想睇都要硬食，更有人懷疑是YouTube迫人用Premium的技倆。以下這12個煩膠廣告，真的睇多次都眼冤。

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同場加映：抖音00後嫌「笑到喊」老餅打死唔用 12個emoji解讀掀世代之爭

「笑到喊」emoji你有在用嗎？如果有的話，你就是00後眼中的老餅了！最近有大量年輕抖音用戶表示，打死都不再用笑喊emoji，意外掀起一輪世代之爭，到底發生咩事？

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