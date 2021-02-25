撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-25 17:15

你認為一個成功的演員需要具備什麼條件？除了可塑性高的樣貌、精湛百變的演技之外，親和力與人品都非常重要！最近有日本媒體舉辦了「我最喜愛男演員」選舉，讓網民選出他們認為最有好感的男星，榜上全是才華洋溢的「正氣好青年」，其中包括菅田將暉、鈴木亮平等，你的最喜愛日劇男神又是誰？

日本排名網站「ランキングー」最近發起「我最喜愛男演員」調查，一班網民選出好感度最高的日劇男神，要在娛樂圈長做長有，除了演技實力、帥氣外貌之外，表裡如一的好人品都非常重要！榜單結果早前出爐，有超過4000位10－50歲的網民參與，多棲發展的才華型演員菅田將暉、「好爸爸」田中圭等人都有上榜，到底第一位花落誰家？

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日本電視節目收視率與廣播節目收聽率調查公司「Video Research」於2月17日公佈了2020年度「在電視廣告出現率最高的名人」排行榜頭10位，統計了關東、關西及名古屋共5間電視台，於2020年1月1日至11月22日期間，搜集所有關於CM的數據，並計出哪個藝人出現在廣告的時間最長。今年被封「CM霸王」的是一位女演員，她在去年的CM出場秒數高達28 萬8千多秒，即超過4800小時，成功擊敗熱門人選新垣結衣、綾瀨遙、橋本環奈和渡邊直美等人，大家猜到她是誰嗎？

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同場加映：日專家解答毛髮4大迷思 染髮會引致禿頭？拔某條毛會致皮膚癌！

除了皮膚健康，頭皮與毛髮都很重要，不少人將大量金錢放在頭髮上，就是為了預防脫髮。社會上亦流傳著很多關於頭髮和體毛的「都市傳說」，例如年輕時太常染髮容易變禿頭、經常綁馬尾會扯甩頭髮等，到底這些傳聞是真是假？有日本節目請到頭髮和皮膚專家，用專業意見解答大家的疑問！

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