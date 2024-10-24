除了皮膚健康，頭皮與毛髮都很重要，不少人將大量金錢放在頭髮上，就是為了預防脫髮。社會上亦流傳著很多關於頭髮和體毛的「都市傳說」，例如年輕時太常染髮容易變禿頭、經常綁馬尾會扯甩頭髮等，到底這些傳聞是真是假？有日本節目請到頭髮和皮膚專家，用專業意見解答大家的疑問！



你有曾經因為害怕脫髮而不敢染髮嗎？日本節目《ホンマでっか!?TV》請來多位專科醫生，為大家解答毛髮健康和脫髮的疑難！節目開放問卷調查，選出最多人感到疑惑的煩惱，例如：「太常染髮會變禿頭」、「束頭髮會脫髮」等，最令人驚訝的是，原來身體上有一個位置的毛絕對不能拔，由機會患上皮膚癌！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看專家解答4個關於毛髮的問題👇🏻👇🏻👇🏻

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【1】一直束著頭髮會導致禿頭是真的嗎？

日本植髮專家兼專科醫生長井正壽證實，這個說法是真的：「如果維持長時間拉扯頭髮的髮型，會有機會患上牽引性脫髮！」長期梳起頭髮的職業，例如日本舞妓等，都是容易脫髮的高風險群組，一旦病發，頭髮會由頭頂開始脫落。牽引性脫髮所掉落的頭髮，一旦脫落就不會再生，因為毛囊已經損壞。

【2】聽說年輕時經常電髮和染髮，將來便會禿頭，這是真的嗎？

長井醫生表示這個說法是錯的，他解釋：「每條頭髮的髮根位置都有個毛囊，毛囊對上1mm的頭髮其實全都是死的細胞組織。」因此，就算你怎樣去護理、傷害死去的細胞，都和禿頭沒有關係。

心理學家植木理惠指出，經常染髮、喜歡改變髮色的人，創作力和健康指數都比一般人高。曾經有研究顯示，患有心理疾病的人去染髮，能夠轉換心情，對治療有一定程度的效果。植木亦指出，不喜歡改變髮型和髮色的人，通常比較頑固、執著。

【3】我的痣上長了一條很長的毛，聽說不能隨便拔掉，這是真的嗎？

執業14年的皮膚科醫生玉城有紀表示，最好不要拔掉：「如果拔了痣上的毛，會有機會患上皮膚癌......痣本來是由母斑細胞組成，如果拔了上面的毛，有可能會刺激到母斑細胞，會有變化成皮膚癌的危險性。」如果真的想去掉痣上的毛，醫生建議定期用剪刀剪掉突出來的部分就可以。另一位專家補充說：「其實7mm以上的痣是很危險的，建議用醫學方法去掉。」如果是5mm以內的痣，因為不會變大，轉化成癌細胞的機會非常低，可以不用理會。不過，超過7mm的痣有幾會越變越大，會有轉移的危險性，嚴重可致死亡。

【4】我是天生自然捲，聽說剃光頭便能變回正常頭髮，這是真的嗎？

日本植髮專家兼專科醫生長井正壽表示：「有這個可能性！」雖然未找到確實的科學根據，但醫生表示，曾見過有不少成功事例，天生捲髮的人在剃光頭後，長出直的頭髮，所以這個可能性是存在的。