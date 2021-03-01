撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-01 17:43

最近，日本居然掀起一股「念慈菴」搶購潮，話說有位人氣聲優在電視節目上介紹平日聲沙時的保養方法，大讚「京都念慈菴川貝枇杷膏」有效，結果導致多個網購平台的「京都念慈菴」產品被一掃而空，究竟為什麼會這樣誇張？《Opener開罐》為你介紹關於這個老牌子的5個小趣聞！

香港有不少本土老字號、老牌子陪伴港人成長，日本綜藝節目《林修の今でしょ！講座》的聲優特別篇提到一個香港人耳熟能詳的老牌子－「京都念慈菴」，記得小時候每逢傷風咳嗽，媽媽都必定會在藥房買這個牌子的川貝枇杷膏，雖然質地濃稠、顏色啡黑，但味道出乎意料地願意令人接受。這個產品被日本聲優們封為「御用潤喉神器」，節目播出後更出現搶購潮，日本「京都念慈菴」的官方網站伺服器更因太多人訂購而一度停止運作！

雖然很多香港人都認識這個老字號，但你們又知道它的歷史和由來嗎？究竟「京都念慈菴」是否真的屬於香港牌子、「念慈菴」到底是什麼？《Opener開罐》數5個關於「京都念慈菴」小趣聞！

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除了皮膚健康，頭皮與毛髮都很重要，不少人將大量金錢放在頭髮上，就是為了預防脫髮。社會上亦流傳著很多關於頭髮和體毛的「都市傳說」，例如年輕時太常染髮容易變禿頭、經常綁馬尾會扯甩頭髮等，到底這些傳聞是真是假？有日本節目請到頭髮和皮膚專家，用專業意見解答大家的疑問！

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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