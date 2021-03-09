撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-09 17:45

農曆新年過後，百無禁忌，又是時候可以買鞋了！即日起至3月14日，中環Inspire Hub舉行Young&Casual開倉活動，場內4大品牌包括Vans、Dickies、Palladium及Kipling低至2折發售，各類型的鞋子、春夏T恤及飾物低至$50發售！

中環開倉的人流一向都多，今次亦不例外，早上11點開門，不足半小時已人頭湧湧！而到了午飯時間人流更是進一步增加，若大家不想「人逼人」，不妨避開這些繁忙時間。今次場內雖然只有4個品牌，不過貴精不貴多，各品牌均有不少款式供大家選擇，而且貨量都相當充足。

今日開門還不足半小時已人頭湧湧！（01圖片）

據記者觀察，以Vans最受客人歡迎，人流幾乎從沒少過。的確，Vans鞋款夠多，而且有多買多送優惠，劃一減至$250/1對、$450／2對、$600/3對，加上款式相比過往開倉都有不少新款式選擇。鞋碼方面，根據款式各有不同，不過大多熱門鞋碼都會較為缺貨，37、38、41、42鞋碼的朋友就不要保太大期望了。

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鞋款以外，亦有背囊、T恤、衛衣也有優惠，同樣多買多平，$150／1件、$400／3件，可以隨意拼款。記者特意上Vans官網看看，發現同一款（橙色背囊）現正在官網以正價$390發售！所以說格價真的相當重要！👇👇👇點圖睇Vans精選優惠款式👇👇👇

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Vans以外，同場亦有Palladium。不過記者認為相比Vans有較少新款，而且當中有些為冬天靴款，除非大家想為下個冬天預先準備，否則買前記得好好留意質料！減價方面根據各款式略有不同，減價後價錢由$259至$499不等。

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若想找鞋以外的產品，則可看看Dickies。減價款式除了有冬天衛衣、外套，亦有適合接著幾個月穿著的春夏短袖T恤款，有相多顏色選擇，最平$159。全場Dickies貨品買3件額外8折優惠、5件額外7折優惠。

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【Inspire Hub Young & Casual Flash Store．開倉詳細資料】 地點：中環皇后大道中 110-116 號永恆商業大廈地下 日期：即日至3月14日 時間：11am -9pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、$500或以上可使用信用卡(Visa、Master) ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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