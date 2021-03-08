撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-08 18:48

UA戲院宣布即日起全線院線結業。據知其官網從昨日（3月7日）起已無法進入，至今日於官網刊登告示，表示由於疫情及長期的經營壓力，遺憾地宣佈全線結業並向顧客鄭重致歉。消息一出，旋即引來大眾市民熱烈討論，除了有人為剩下的會員積分及現金券感到無所適從，亦有更多人紛紛懷念UA戲院為他們帶來的各種回憶。

UA戲院由1985年開業至今已在香港成立36年，而且全盛時期幾乎區區都有分院，因此正如官網告示所述，UA的確「陪伴著大家一同成長，走過不同的人生階段，度過了無數光影時刻」。除了是大家娛樂的共同回憶，某些戲院更是有著特別地位，相信大家就算不是瘋狂影迷亦有一定印象！

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同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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