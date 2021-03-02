撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-02 07:00

股市近月大起大落，加上GME事件，買賣股票頓變全民熱話。不少新手趁機入市，希望一嘗做股神賺錢的滋味。不過投資涉及風險，股票可升可跌，炒股賺錢又怎可能如此簡單？風波過後，不少投資新手都開PO求救，表示「你玩股，股玩你」，不但沒有太大斬獲，更被股票影響心情和生活。以下13個投資新手「病徵」，你又中了多少？

風波過後，不少投資新手都開PO求救，表示「你玩股，股玩你」！（《大時代》截圖）

近日連登討論區不時出現買賣股票求救的貼文，內容大多為新手表示入市不久、驀然回首卻發現自己開始「懷疑人生」，在心態和生活習慣均被影響！有投資的你不知道有沒有同感？

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不過人間有愛，結果均引來不少網民回應，當中不乏認真回應，值得各位新手參考！👇👇👇點圖睇網民過來人建議👇👇👇

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買賣股票前，基本理財當然亦要做好！若你還是理財新年，不妨還原基本步，了解較為傳統的「信封理財法」。不但能幫助你儲錢，亦能助你控制支出，以節省更多金錢！究竟信封理財法如何運作、怎樣做才能更有效？使用電子消費如信用卡的話又可以如何配合？即睇下文教學！

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同場加映：網民齊呻學童牙科保健24道陰影

有一件發生在小學時代的事，不說起你或者想不起，但只要一說起，隨時便會把你引入痛苦的回憶漩渦，甚至發現它原來一直影響著你……所說的正是小學生必到過的「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

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淨係刷牙嘅陰影都有排講！點擊睇全文：網民齊呻學童牙科保健24道陰影 刷牙刷到成口血、姑娘粗魯又惡死