撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-18 18:44

今日（2月18日）是二十四節氣中的「雨水」，代表氣溫回升、雨水開始增多。雨水後天氣開始回暖，不過同時是過敏性疾病好發的時候，因此不少過敏體質人士可能出現打噴嚏、流鼻水等鼻敏感症狀。不想與男神約會卻頻頻打噴嚏、影響對方對你的印象？不妨參考中醫師兼台灣網紅YouTuber 77老大教大家如何舒緩鼻敏感。

打噴嚏事小，影響曖昧對象或男神對你的印象事大！（《舉重妖精金福珠》截圖）

二十四節氣的「雨水」過後，天氣開始回暖，相信不少過敏體質的朋友早上已出現打噴嚏、鼻塞，令人不勝其煩。要改善令人不爽的鼻敏感症狀，不妨注意一下日常生活習慣有否犯錯！台灣網紅兼中醫師77老大於其YouTube頻道提到5大招數對付鼻敏感，包括飲食上要戒口，其中放學、放工回家後一個懶人習慣都有機會致敏！

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日常活動的消耗能否有效減肥？日本節目《林先生の初耳学》找來搞笑藝人高岸宏行測試日常活動的熱量消耗量，包括來回踩單車兼超市購物、下廚煮飯、拳擊運動、腳底按摩，以及與朋友聊天吹水。

節目中男藝人戴上超高科技、計算卡路里消耗的儀器進行實測。結果顯示與朋友聊天吹水消耗的熱量竟然比想像中高，而下廚煮飯30分鐘也能消耗半碗白飯的熱量。

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同場加映：Coffee 20分鐘地獄甩脂操

不想出外做運動？懶人如記者會選擇在家運動，不需要任何器材就可消脂增肌。瑜伽達人兼KOL林芊妤（Coffee）教大家一套20分鐘站立式消脂運動，不需任何器材輔助，最適合新手及懶人。整套動作運用全身肌肉，特別是最容易消脂的大腿肌群，加快減脂速度。

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