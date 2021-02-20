撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-20 16:40

大家唔使返工返學，一放假就狂瞓，但明明睡了10小時，翌日仍感到非常疲倦？睡多久都像睡不夠？如果出現以上情況，你可能是深受慢性疲勞困擾的一員。被譽為日本「血清素研究第一人」、日本東邦大學綜合生理醫學博士有田秀穗，主要研究大腦血清素與壓力的關係，曾經出書分析過慢性疲勞的成因及解決方法。《Opener 開罐》整理有田博士提到的疲倦成因，原來與大腦的亢奮狀態有關，附上5個解決方法。

明明睡了超過8小時，但為何睡極都感到疲倦？（《孤單又燦爛的神 —— 鬼怪》）

有田博士在2020年出版醫學書籍《医者が教える疲れない人の脳 「慢性疲労」を消す技術》，書中向大家拆解慢性疲倦的成因，以及解決方法。我們原本以為睡覺就是全身都進入休息、靜止狀態，但原來我們的大腦並沒有得到足夠的休息，因此睡了很久都像沒有睡飽一樣。有田博士提供5個解決慢性疲勞的方法，全部都非常簡單，只需每天花少少時間，更可以舒緩生活壓力。

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不少後生仔受失眠問題困擾，躺在床上半小時都睡不著，影響隔天上學、上班的表現。根據中國睡眠研究會公布的調查結果，近4成90後、95後、00後為代表的年輕人都有失眠問題。

台灣網紅兼中醫師77老大解構失眠3大成因，更提供7招打救失眠方法，其中一個是美軍研發的睡眠法，只需3個步驟即可輕鬆入睡！平日亦可以自製茶飲、按摩特定穴道解決失眠問題。

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踏入2021年頭兩個月，你有沒有自訂今年的目標呢？連00後的小朋友都踏入20歲，90後的你已開始踏入30歲，正式進入初老行列。早已過了任意揮霍時間的年紀，此時你應該開始規劃自己的人生，學習變得自律，充實自己。坐擁300萬粉絲的健身塑形KOL兼YouTuber Emi Wong也是90後，她在頻道分享自己新一年的目標及計劃，首先要學會放下手機等電子產品。

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