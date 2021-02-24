撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-24 18:43

減磅成功的張繼聰激似日本型男木村拓哉！張繼聰為拍戲積極減磅，更頻頻在社交網站曬多張型爆自拍。臉型明顯變得瘦削的他，下顎線更凸出，最近連森美偶遇他時都忍不住稱張繼聰為「木村聰」！ 其實不少身形瘦削的年輕男女都有雙下巴、下顎線不明顯的問題，拍照時一個不留神就顯露出雙下巴，的確令人苦惱。《Opener 開罐》整理雙下巴、下顎線不鮮明的4大成因，原來日常坐姿、舌頭的擺位都有影響！

給你5秒鐘，你分得出誰是張繼聰，誰是木村拓哉嗎？（IG@ louischeung2013、IG@takuya.kimura_tak）

雖然張繼聰現在身形fit爆，但原來他曾經肥過一段時間，當時他更出現雙下巴，不過最近因拍戲減磅。減磅成功的他不時上載自拍照到社交網站，被廣大網民形容瘦成木村拓哉，連森美都搞笑地封他為「木村聰」！

（《逃獄兄弟》劇照）

雙下巴、下顎線模糊並非肥胖人士的專利，不少瘦底人士都受雙下巴困擾，究竟點解會出現雙下巴？日本節目《この差って何ですか？》曾經邀請醫美診所「WOVE Clinic中目黑」院長高瀨聰子分析雙下巴成因，不良坐姿是其中一個原因。而英國一名牙醫Dr. Mike Mew則提到舌頭擺放位置與雙下巴有關，原來將舌頭放回正確位置即可重回瘦身臉。想消滅雙下巴、重現下顎線？日本臉部瑜伽教練Masumi教6分鐘瘦臉操，只需重複兩次以下5個步驟即可重塑V面、減走雙下巴。

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打工仔常見的不良坐姿包括烏龜頸（脖子前傾）、駝背、骨盆前傾，返工要坐至少8、9小時，一旦姿勢不當，容易出現腰酸骨痛。台灣健身YouTuber May請來物理治療師Nini一同教大家3招自測不良姿勢，只需一面鏡子就知你有沒有姿勢錯誤。既然問題已出現，我們就要改善問題。兩人更親自示範6個簡易居家運動，只需一條彈力帶，即可有效消滅駝背、烏龜頸及骨盆前傾。

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同場加映：專家分析5大肚腩類型

不論男女都受肚腩困擾，明明其他部位瘦，但偏偏有大肚腩，令人苦惱。根據英國《每日郵報》在2016年報道中引述專家意見，常見的肚腩類型有5種，包括啤酒肚、啤梨肚、壓力肚、全身肥胖的甲狀腺肥胖，以及車胎型。生活忙碌、飲食不節制的港人大多受啤酒肚、壓力肚子困擾。不想出現層層腩肉？女神湯怡教大家花數分鐘做簡單腹部運動，即可馬上減走大肚腩。

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