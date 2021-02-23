撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-23 07:01

駝背不是老年人的專利，不少年輕人也有駝背、烏龜頸、骨盆前傾，但通常自己難以察覺。疫情放緩，不少港人恢復正常工作，學生們陸續回到校園。不論是工作還是上課，大家少不免要久坐，少則3小時，長則8、9小時，難免出現駝背、烏龜頸等不良姿勢．長久下來可能出現肩膀、上背痛，後頸更會出現「富貴包」。《Opener 開罐》請來台灣健身網紅YouTuber兼作家劉雨涵（May）及物理治療師教大家3招自測不良姿勢，以及6個簡易動作消滅駝背、烏龜頸及骨盆前傾。

不少年輕人都有駝背問題，但通常自己並不察覺，因此要朋友及同事提醒，再改善問題。（YouTube＠Mayfit影片截圖）

根據世界衛生組織公佈的數字，全球每年有近200萬人死於久坐，將久坐列入10大致死元兇之一。其實久坐並非致病致死的主因，但長時間坐著、坐姿不正確都會誘發其他疫病，包括出現肩膀痛、背痛、腰酸骨痛等。

常見的不良坐姿包括烏龜頸（脖子前傾）、駝背、骨盆前傾，打工仔經常要坐8、9小時，一旦姿勢不當，容易出現腰酸骨痛。台灣健身YouTuber May請來物理治療師Nini一同教大家3招自測不良姿勢，只需一面鏡子就知你有沒有姿勢錯誤。既然問題已出現，我們就要改善問題。兩人更親自示範6個簡易居家運動，只需一條彈力帶，即可有效消滅駝背、烏龜頸及骨盆前傾。

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放假明明睡了10小時，翌日仍感到非常疲倦？好像睡多久都像睡不夠？如果出現以上情況，你可能有慢性疲勞困擾。日本東邦大學綜合生理醫學博士有田秀穗，專門研究大腦血清素與壓力的關係。有田博士曾經出書分析過慢性疲勞的成因及解決方法。

《Opener 開罐》整理有田博士提到3大疲倦的成因，原來慢性疲倦與大腦的亢奮狀態有關，更附上5個超簡單的解決方法，煲劇都有效改善疲倦！

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踏入2021年兩個多月，你訂好今年的目標嗎？連00後的小朋友都踏入20歲，90後的你開始踏入30歲，正式進入初老行列。早已過了任意揮霍時間的年紀，你要開始規劃人生，學習變得自律，充實自己。坐擁300萬粉絲的港產健身塑形KOL兼YouTuber Emi Wong也是90後，她在頻道分享自己新一年的目標及計劃，首先要學會放下手機等電子產品。

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