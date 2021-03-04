撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-04 07:00

高大、靚仔、上進、有成就...是不少女生心目中完美男人的形象，如果現實中真有這個人的話一定會迷死天下女性。日本節目《家、ついてってイイですか》最近在街頭訪問時遇上一位集齊以上條件的混血完美帥哥，他不只有爆肌身材，網民還留言讚他外貌還激似男神畢彼特！不過如此帥哥在訪問中說了一句話令女生們瞬間心碎。

節目組在東京荒川區邀請了一位超完美的帥哥接受訪問。（節目截圖）

節目《家、ついてってイイですか》會在街頭隨機尋找接受跟拍回家訪問的路人，發掘城市中的大小故事。最近節目組就在東京荒川區邀請了一位24歲的超完美帥哥接受訪問，惹一眾網民熱議。帥哥名叫三上Henry大智，住在東京北千住，是日本巴西混血兒，亦是剛出道的拳擊手。節目組採訪他的日常生活，發現Henry無論是外型還是內在都無懈可擊，記者嘗試利用連番問題例如「你讀書成績好嗎？」、「你英文流利嗎？」等找出他令人失望的地方，但結果都失敗。然而，採訪過程中他卻說了一句話令一眾女網民崩潰大叫。

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同場加映︰陸女在日本1200港元租男友見面秒後悔 不甘心再租竟遇神級小鮮肉

日本的出租服務多的是，出租女友、出租家人、出租男友，大家都聽過，各位想不想實際嘗試一下呢？近日有一位住在日本生活的內地女生，在網上分享親身租男友的短片，誰知第一次竟然租了位毒男，不甘心的她決定再租另一位男友，結果令一眾網民嘩然，大叫羨慕！

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同場加映︰日本YouTuber對決 靚仔觧肉窮到燶月賺6千円 資深毒L竟狂賺60億

每個小朋友都有一個夢想，我們的小時候可能是想做醫生、律師，但隨著時代進步，原來多了很多小學生想做Youtuber。根據日本「進研ゼミ小学講座」做的「小學生最理想職業排名」，Youtuber排在男生榜第2位，及女生榜第4位。不過，現實中的Youtuber並不是一個容易的職業，收入差距大得驚人。

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