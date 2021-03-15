撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-15 18:29

日前香港城市大學校內獨立校園電視媒體「城市廣播」引述消息指，校方或有意修改校名，消息指教授謝旻於教務會上提出修改校名，認為現今的校名會限制學校發展。據知此項提議獲得席上熱烈反應，並有人提議以「南洋大學」及「華南大學」作為新校名。 消息一出引起不少網民討論，並紛紛提議各式新校名。當中既有能代表城市大學過往著名事蹟的名字，亦有能助學校「衝破限制」的名字，相當具創意。

記者整理了各大討論區及Facebook專頁的網民意見，發現大部分人都對南洋大學及華南大學持負面評價。有人認為南洋大學此名會與新加坡同名大學「撞到應」、亦有人認為限制發展根本不成改名理由，而兩個新名亦不樂見有助發展。

日前香港城市大學校內獨立校園電視媒體引述消息指校方或有意修改校名。（資料圖片）

另外亦有不少網民開始懷念「舊名」城大帶來的各種玩笑，例如有網民提到以後不能再唱「城大各位找郭位（城大校長）」及Twins歌曲《眼紅紅》中的一句「愛到入城大也分開」。連城大學生名稱也要由「Shitty仔」改為「南洋仔」或「華南仔」……

種種原因都令網民認為新名還有許多可能性！當中以地標加持的「又一城市大學」及著名事跡代表「反枱大學」最高呼聲！👇👇👇點圖即睇網民13個城大創意校名提議👇👇👇

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有網民於討論間提到繼公大改名後又到城大，遲點隨時香港每間大學或大專都會有同一命運。因此不妨防範於未然，先改改每間大學有甚麼別名，好讓之後改名時多個選擇。👇👇👇點圖睇香港其他大學／大專別名👇👇👇

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城市大學以外，香港公開大學去年亦曾經歷改名，其後更正式改名為「香港都會大學」。當時不少網民同樣相當用心給出多個改名建議！👇👇👇點圖睇網民10個公開大學新名創意提議👇👇👇

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同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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港人最痛又係邊句？點擊睇全文：有圖有真相、唔好怕蝕底？網民熱數20個過時價值觀 港人最痛呢句