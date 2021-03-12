撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-12 16:01

早前UA戲院宣布全線結業，不少人都感嘆相當可惜，有人稱失去集體回憶相當可惜，亦有人對於手上仍持有UA戲院禮券而感到無所適從。沒想到聰明的香港人立即化悲憤為力量，把UA戲院的各種遺物如現金券、電影戲飛飛尾及會員卡等放上拍賣平台Carousell炒賣。這些遺物不但有賣家的落力推銷、更有著相當離地的售價，令人大開眼界！

（資料圖片）

秉承著Carousell「咩都有得買」的形象，今次一眾UA結業商品亦不例外。不要以為戲院結業便等於現金券變廢紙，一上到Carousell即變連城價值的集體回憶！（當然有沒有人買是另一回事……）另外還有許多你意想不到的產品，真正「沒有你買不到，只有想不到」。有些更被賣家俗為「會升值幾何級咁上」，大家發達就靠今次喇！

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Carousell多有趣事並非新鮮事，早前l連登討論區有網民發起貼文「Carousell果然係cheap精集中地」，分享自己遇到的「超小家」買家，就算是低價$99仍要壓價。結果原來低處未算低，不少網民回應分享遇過更瘋狂的經歷，例如要求分期付款、免費貨品要求包郵等。

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同場加映：UA戲院9件事陪港人成長！

UA戲院由1985年開業至今已在香港成立36年，而且全盛時期幾乎區區都有分院，因此正如官網告示所述，UA的確「陪伴著大家一同成長，走過不同的人生階段，度過了無數光影時刻」。除了是大家娛樂的共同回憶，某些戲院更是有著特別地位，相信大家就算不是瘋狂影迷亦有一定印象！

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