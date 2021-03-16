撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-16 17:07

「別高興～別以為叫始祖～」經典神劇《尋秦記》是不少90後的童年回憶，相隔20年後終以電影版重現大家眼前。首條宣傳片亦於今日（16日）正式曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等主要角色也回歸。

電影《尋秦記》劇照

故事講述一場多年前的冤獄，引發改變歷史的危機！神秘角色Ken誓要回到古代成皇，以彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖歸隱園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王嬴政盡收眼底；正當嬴政一統六國，以為平定天下之時時竟碰到Ken的突襲，他不得不去尋找又敬又畏的師傅，這對師徒久別二十年終於再次碰面，加上穿梭時空誓要改變歷史的Ken，三人必令秦朝再起風波。而Ken一角由誰飾演電影公司未有公布，有待日後揭曉。

電影《尋秦記》劇照

作為穿越劇鼻祖，劇集《尋秦記》其中最為人回味就是項少龍在一堆古人中不時大講現代術語，那種錯摸的喜感令人捧腹大笑。當中很多對白更是古天樂拍攝時親自加上去，不知作為劇迷的你又記得幾多？👇👇👇按圖看當年12句經典搞笑對白👇👇👇

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UA戲院３月８日正式結業，官網亦停止運作，UA Cinemas表示，由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，遂無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序。消息令不少網民大為感嘆，有網民在網上發文，細數後悔過入場睇的電影，笑指當年𠝹過不少UA的凳，現時只可懷念。

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演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，特別想念他跟周星馳的黃金組合，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？14位跟周星馳擦出過無數火花的超級配角，原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

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以往不少需打入內地市場的電影，為了符合內地的規範，電影內容都與其他地區播出的版本略有不同。即使是當年的《無間道》，內地播出的結局和香港等其他地區所播出的結局也有異。《開罐》整理了14套有2個結局的電影，看看你們會喜歡哪一個結局。

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