【自學鋼琴Apps】從零開始學彈琴？Flowkey手把手逐步教新手秒懂

我們之前剖析過，零基礎入門樂器有章可循。其中包括幾個不可或缺的步驟：學會讀譜，儲備一些節奏、和弦、音階等樂理知識，熟悉手中的樂器並長此以往地練習，以及前期還要接受相當長一段時間的指法、和弦訓練等等。

不懂音樂知識，勸退很多想學樂器的人（Geert Pieters/Unsplash）

「不學樂器」——這可能是大多數人做了基本功課後的想法。但回想我們當初為什麼決定去學習一門樂器？可能會讓我們從中得到一些啟發。

今天要介紹的flowkey是一款鋼琴學習工具，它讓你擺脫枯燥練習，真正沐浴在音樂中，用循序漸進地學習方法，最終達到你學習的目的。

不懂音樂知識，勸退很多想學樂器的人

學樂器為什麼這麼痛苦？

flowkey 的創始人Jonas Gößling 告訴我們，他本身就熱愛鋼琴音樂，也是個業餘鋼琴家，當他在小酒吧里隨性的演奏一曲，總是很多人上前告訴他：小時候也學過琴，但後來放棄了。或者他們多年以來總有學琴的念頭。他們有多希望自己也能像他彈得一樣好。

在學習樂器的路上，潰不成軍的人可不是少數。Jonas曾在TED上總結了一份「失敗原因清單」，但時移境遷，他做了一款產品合理地消滅了這些難題，讓中途退出樂器學習的人，丟失了「藉口」。

如果要用一句話總結這款產品，那就是flowkey 用同步教學和練習的方式，在沒有指導老師的前提下，幫你完成樂曲的彈奏。學習過程還有大量熟悉的樂曲，零基礎也可以彈奏鋼琴曲目。

攔路虎之一：看不懂蝌蚪一樣密密麻麻的譜子（Lorenzo Spoleti/Unsplash）

flowkey 教彈鋼琴有什麼優勢？

在過往接受過專門的音樂培訓的過程中，教琴的指導老師可能會對你說過這麼一句話——前期你無法接觸樂器，而要學習枯燥的理論知識。但flowkey 不同。flowkey 給你上手的機會，用大量熟悉並容易彈奏的樂曲，推波助瀾地「想」讓你更輕鬆地入門。

讀譜

只識1234567，而不懂得五線譜。首先，這個難題就被flowkey 化解。

flowkey 有非常基本的學習配置，在練習曲目過程中有任何不懂的問題，都可以在「課程」欄目查看。「課程」其實更像是一本疑難雜集，它能夠幫你一一消除音樂理論的難點和盲區。

想要學讀譜？打開「課程」中的「讀譜」，跟著一步步學習就可以。步驟和教學都通俗易懂，給人的感覺就像是數學課學做加減法那麼容易。

分手練習和慢速

新手總是想迫不及待地用雙手彈奏出曲子，但事實上，除非你是大師，任何人都要在練習時先分左右手練習。也就是說，先練好單手，再合起來練習。

flowkey 很巧妙地也設置了這一環節，在曲目練習時，你可以選擇單手練習，直到左手和右手部分都熟練後，再進行彈奏。

當你開始學習一首曲目時，最開始可能並不熟練。你可以選擇慢速練習，慢慢練習，直到上手。

在曲目練習時，你可以選擇單手練習及慢速練習。（AppStore截圖）

音樂小節循環

總是在一個音樂小節卡住？這時，小節循環的功能就顯得更重要了。讓我們來一段段將曲子攻克下，反覆練習，直至慢慢將長段的樂曲完整彈奏下來。

跟著影片裡學習，看著它在這段循環彈奏，並跟著它學習，你的練習只會越來越得心應手。

跟著影片裡學習，看著它在這段循環彈奏，並跟著它學習，你的練習只會越來越得心應手。（Youtube截圖）

等待模式

flowkey 還有一個「等待模式」。這個功能的設計很巧妙，時間線會在曲譜上移動，屏幕上會出現鋼琴教學，只有聽到你彈奏正確，時間線才會往下進行。這時，flowkey 就像是你的老師，「糾正」著你將樂曲全部正確演奏下來。

flowkey 就像是你的老師，「糾正」著你將樂曲全部正確演奏下來。（AppStore截圖）

流行曲目和經典曲目

flowkey 內置了超多流行曲目。很多時候，我們想學習樂器的原因是遇到喜歡的歌，便想到要親自將它演奏出來。flowkey 懂得我們學習的需求，它也在不斷擴大曲目。目前已經有1000 多首歌曲，包含「音樂才子」周杰倫的歌曲、鐵達尼號、暮光之城等影視歌曲、卡農、莫斯科郊外的晚上等等……

flowkey 表示，每個月都會推出7-10 首新樂曲，選曲、編曲、創譜、錄影、編輯都在flowkey 專業鋼琴師團隊工作室裡完成，並堅持原創。以上這些功能足夠讓新手適應到進階的階段。在曲目的選擇上，flowkey 也有難易程度上的考慮，入門者再也不用從枯燥的練習曲入門，而是上手相同難度的曲子，從而達到學習的目的。

另外值得一提的是，flowkey 的app 界面設計也很優美，看起來很像一款UI 優美的音樂播放器。即使不練琴，在這裡選擇曲子聆聽，也很不錯，久而久之，再決定是否要學習。

音樂的門檻是否被誇大了？

不可否認，音樂確實有門檻。而一些人還天賦地擁有絕對音感等，這更拉開了音樂天才和普通人的距離。而不同的派別，簡單音符中藏著的門門道道，如果真要說個一二，還真會讓人頓時產生一種「門檻好高」的錯覺。

事實上，就學習樂器而言，音樂的門檻甚至沒必要誇大來說。flowkey 就做了一個非常好的示範。相同難度的曲目，你可以練習枯燥的指法，但你沒發現，一首你熟悉的樂曲正有這樣的指法，通過一遍遍練習喜愛的歌曲，也同樣可以精進學習，何樂而不為？

音樂的魅力也在於，它在不同人心中也有很多種解讀方法。皇后樂隊能用手和腳打完節奏，周杰倫的《黑色毛衣》中每個音樂小節用模擬雨滴落下的聲音作為小尾巴，可謂點睛之筆。

不懂什麼是和弦，什麼是好聽的組合？多首這樣的樂曲下來，相信你多少也會摸索出自己的一套門路。

音樂的魅力也在於，它在不同人心中也有很多種解讀方法。（ Josh Appel/Unsplash）

有意思的是，在國外，很多家庭會將音樂作為家庭氣氛的一部分。學習樂器，這樣有目的性的事情倒顯得不值一提。

比如，一位使用flowkey 兩年的用戶 Ron，他使用這款app 的原因就很直接——給女朋友帶來驚喜。因為他們共有一架鋼琴，但用它演奏的機會實在是少。而Ron 從小聽著媽媽的彈奏長大，耳濡目染，備受熏陶。他也會一些簡單的彈奏，但因為不懂演奏技巧，如果讓他去演奏女朋友喜歡的曲子，自然無法拿下。利用flowkey，他快速完成樂曲的彈奏，女朋友收到這份「大禮」後，也讓本來就對音樂感興趣的Ron 決定繼續學習彈奏鋼琴，並堅持使用flowkey 到現在。

在國外，很多家庭會將音樂作為家庭氣氛的一部分。學習樂器，這樣有目的性的事情倒顯得不值一提。（Paige Cody/Unsplash）

flowkey創始人Jonas Gößling，這位有著鋼琴天賦的德國人，告訴我們他在大學時期在柏林工業大學學習的是專業工業工程，但對鋼琴的熱情，和在了解到多數人放棄學習的想法後，他決定利用所能幫助更多人。

Jonas的團隊由鋼琴家、鋼琴老師等 35位成員組成，他們的目的也很明確—— 打破學琴的屏障，讓每個人都能享受彈琴的美好時光。在為熱情聚集到一起後，鋼琴家團隊聆聽原版曲子，嘗試將旋律做出初、中、高級不同難度版本的鋼琴曲譜。除了古典樂曲外，flowkey 裡的琴譜基本都是原創。

課程方面，app 參照了不同鋼琴老師的教學經驗，將樂理基礎結合互動練習，用簡單的語言傳達給用戶。並針對一般學生的痛點給予加強練習。每一章節課程上線前，flowkey 都會請幾名鋼琴初學者試用，蒐集反饋加以修改，讓用戶可以有最順暢的體驗。

在App Store 裡，app 摘得了4.7 星的評價。

Jonas Gößling（Youtube截圖）

成立初期，flowkey在歐洲就擁有了一小群忠實用戶，時至今日，全球的用戶數量已經擴大到了 3百萬以上。flowkey也來到了中國，應用內已經進行了中文化。

在用戶的反饋中，還有不少暖心的故事。比如，flowkey幫助過一位急性白血病病人，在與病魔對抗的漫長時間裡，他每天聽著app內的鋼琴曲子，渡過艱難的時光，flowkey的存在也鼓舞了他康復後能再次坐在鋼琴前彈奏音樂。

英國一名吉他手，從來沒有學鋼琴的經歷。他用flowkey 在Youtube 個人頻道上做了一次挑戰。30 週後的他，已經可以在頻道展示他的成果，彈奏Coldplay、Ed Sheeran 等很多他想都沒想過能拿下的流行歌曲……

時至今日，flowkey的用戶數量已經擴大到了 3百萬以上。（Nazar Yakymenko/Unsplash）

如果要找一找這款工具的不足，可能會有以下幾點：

對新手而言，在彈奏時經常會遇到換指的問題，雖然有影片可學習，但細節處對初學者來說，仍然是一個難點。如果有專門的課程對指法練習進行簡單教學會更佳 對已經入門的鋼琴學習者來說，大段的練習無法一次性看到完整曲譜，如果能提供完整曲譜，對練習者來說會更方便。

flowkey 目前主打的是鋼琴學習，據創始人透露，他們也在開發其他樂器的教程和影片。

總的來說，對大部分有熱情學習樂器的人來說，我覺得這樣簡單的學習工具足以支撐你度過學琴最開始的混沌期，從而讓你在享受的過程中對樂器的掌握漸入佳境。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：30 週彈鋼琴速成，這個App 是怎麼做到的？​】