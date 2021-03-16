撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-16 17:17

鄭中基自去年於YouTube設立頻道「機動電視台RTV」後一直獲得不少網民支持，當中以「匪夷所思」系列最受歡迎，每次鄭中基拍片前都會制定主題，並向網民收集與主題相關的各種趣事。過往曾有學校、廚房及拍拖匪夷所思等的主題影片。 來到今次則有「一人一個尊貴客戶之匪夷所思」，結果引來做各行各業的網民大談遇過的奇怪客人，內容均相當爆笑，讓人不禁感嘆「沒有最奇怪，只有更奇怪」。

西客的要求有時相常匪夷所思……（《愛回家》截圖）

鄭中基在其Facebook表示之所以構思到「一人一個尊貴客戶之匪夷所思」，是因為「收到大量小編、Agency同Designer嘅請求，話好想我代佢哋發聲」。結果不足一天，已收到近700個網民留言，大談在各行各業遇過的奇怪客人！

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八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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早前UA戲院宣布全線結業，不少人都感嘆相當可惜，有人稱失去集體回憶相當可惜，亦有人對於手上仍持有UA戲院禮券而感到無所適從。沒想到聰明的香港人立即化悲憤為力量，把UA戲院的各種遺物如現金券、電影戲飛飛尾及會員卡等放上拍賣平台Carousell炒賣。這些遺物不但有賣家的落力推銷、更有著相當離地的售價，令人大開眼界！

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