撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-19 15:35

天氣逐漸炎熱，相信大家都開始感受到換季的氣息！衣服以外，亦不妨添置新背囊及袋款，為之後外出遊玩做好準備。即日起，背囊品牌hellolulu及DOUGHNUT分別於官網推出減價優惠，折扣低至3折！另外HKTVmall中的無印良品（MUJI）官方商品亦有推出部分袋款減價，最平只需$105！

（hellolulu/MUJI）

【1】hellolulu

hellolulu官網即日起推出低至5折優惠，多款袋款減價發售。買滿$400即可享免運費，否則需支付$23運費。減價產品中有多個款式選擇，例如背囊除了有常規款外，亦有兩用（可斜孭使用）的款式。另外斜孭小袋子JEM系列亦有相當多顏色選擇。

網購以外，門市亦有進行優惠，買滿$480減$80加送$80網店購物優惠券、滿$780減$150加送$150網店購物優惠券、滿$1500減$300加送$300網店購物優惠券。如欲買正價產品的朋友們，不妨到門市購買並使用以上優惠。

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【2】DOUGHNUT

DOUGHNUT官網即日起至3月29日，推出官網限定Clearance Sale，購買正價貨品，買滿$600並輸入優惠碼【DN80】即減$80、買滿$800並輸入優惠碼【DN150】即減$150。正價貨品以外，官網亦有大量已減價款式，低至3折。多款斜孭袋低至$80、背囊低至$180。運費方面，買滿$600即享免運費，否則會以$30／1KG計算運費。

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【3】MUJI

即日起HKTVmall中的無印良品香港指定網上商店，亦有不少袋款進行減價。記者翻查過MUJI官網，雖然現在MUJI亦有推出一些日用品減價優惠，不過當中則不包括袋款，因此在HKTVmall買會更划算！

運費方面，一般會員買滿$500即可免費送上門、滿$200則可於門市自取，若總購物額不足$200則會收取$80運費。大家不妨買日用品時順便購入。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以官網為準

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MUJI繼農曆新年後，再次推出指定貨品減價優惠。即日起至4月13日，推出「舒適在家生活優惠」。產品包括護膚品、收納用品、床上用品及服裝等有低至8折優惠。當中不乏一些人氣話題商品，不妨趁機入手。

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同場加映：UA戲院癲價炒賣品20件

早前UA戲院宣布全線結業，不少人都感嘆相當可惜，有人稱失去集體回憶相當可惜，亦有人對於手上仍持有UA戲院禮券而感到無所適從。沒想到聰明的香港人立即化悲憤為力量，把UA戲院的各種遺物如現金券、電影戲飛飛尾及會員卡等放上拍賣平台Carousell炒賣。這些遺物不但有賣家的落力推銷、更有著相當離地的售價，令人大開眼界！

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