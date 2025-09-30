從腳型看感情運！蘇民峰揭7種腳相愛情及婚姻運　八字腳代表乜?

要知道一個人的運勢，從面相、手相來看就聽得多，不過原來連腳型都可以看得出感情路是否順利？堪輿學家蘇民峰分享了7種常見腳型及腿型的運勢，一起來看看吧！



堪輿學家蘇民峰師傅教大家從雙腳看愛情運（資料圖片）

女士們如果貪靚，通常會花大量心思在面部或皮膚管理上，但腳型可說是「無所遁形」。雖然着衫可以遮掩，然而實際的運勢卻不像化妝般能輕易改變或取代。堪輿學家蘇民峰曾在蘇民峰命理風水網站分享7種常見腳型或腿型的愛情運勢，你又屬於哪一種？

【1】「O」型腳

O型腳原來是婚姻不順的徵兆，與另一半的緣份薄弱，容易離婚之餘甚至可能會過得艱辛。

【2】雙腳呈「入」字

又稱內八字腳，擁有這類腳型的女性通常較被動和內向，而且較易順從另一半，如遇上控制狂或恐怖情人的話，容易被另一半支配。

內八字腳的女性通常較被動和內向，而且較易順從另一半（IG @for_everyoung10）

【3】外八字腳

走路時雙腿呈現外八字的女性較有男子氣概，性格亦積極主動，不過要留意有時會略為心急或粗心大意。感情方面這類人原來是容易「沉船」的戀愛腦，遇上心儀對象時可能會不顧一切。

【4】腳趾骨突出

如果你腳趾公下方有一小塊骨頭突出，代表婚姻運未必太好。另一半財政上可能不是十分充裕，婚後你有機會仍然要工作。如果你的對象曾離過婚、大你10年以上又或者是外國人，恭喜你並不會受影響。

如果腳趾公下方有一小塊骨頭突出，或腳面有青筋，便要留意婚姻運（AI生成圖片）

【5】腳面有青筋

這類人通常是辛苦命，與家人及另一半感情不佳，難以享天倫之樂。相反如果腳面較厚肉而又沒有青筋的話，代表豐衣足食，另一半也養得起自己。

現代人擁有扁平足，其實是辛苦及沒有貴氣的象徵 (AI生成圖片)

【6】扁平足

這是古代沒有鞋子可穿的農家婦女才會形成的腳型，現代人擁有扁平足，其實是辛苦及沒有貴氣的象徵，不容易享福，亦可能要從事體力勞動的工作。

小腿「腳瓜瓤」位置扁平無肉，婚後未必可「䟴䟴腳唔使做」（AI生成圖片）

【7】小腿無肉

小腿後方「腳瓜瓤」位置扁平無肉，在古代是風塵命，如今代表工作很可能需要面對不同人，例如娛樂、保險行業等。「腳瓜瓤」無肉的女性與另一半感情一般，亦未必是婚後「䟴䟴腳唔使做」的類型。

*風水命理並非精密科學，內容只供參考。