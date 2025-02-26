財政預算案2025｜派糖無份？網民推最新6大慳錢法　做足月慳5位數

財政司司長陳茂波今日(26日)公布最新財政預算案，大家都預計到在連年錄得財赤的情況下，派糖應該好少甚至無。而事實上政府統計處在早前（1月21日）也公布2024年12月消費物價指數，雖然整體消費物價與一年前同月比較上升1.4%，但按連升幅的類別只有煙酒、交通、電力等生活所需項目，面對大部份香港人的消費降級，近日就有網民在連登討論區列出六大消費降級之慳錢大法 ，近有網民表示只做其中三樣「每個月儲八成糧」。



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雖然去年整體消費物價指數半年上升1.4%，但綜合消費物價指數在2024年12月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.2%）、耐用物品（下跌1.6%），以及基本食品（下跌0.6%），可見香港人對於非必需品消費降級，近日就有連登網民列出六大消費降級之慳錢大法。

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慳錢大法一：自己煮飯

網民表示要慳錢就要減少出街吃飯或叫外賣，全部屋企煮，普通出街吃飯至少$50起跳，晚飯可選擇在家裏煮，能大幅減低餐飲開支，「自己煮飯一般$20蚊搞掂，每日可慳$30蚊，每年就慳$10000蚊」。

慳錢大法二：日常乘坐公共交通工具

網民建議日常交通放棄駕車、乘的士，或叫Uber，只搭公共交通工具會大大減低乘車開支，多搭港鐵、巴士或者電車「唔單止省錢，仲環保」。

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慳錢大法三：減少昂貴娛樂活動

首先娛樂活動可以轉為郊區進行，一般星期六日如果不逛商場，亦不去香港熱門地區旺角、尖沙咀、銅鑼灣，網民建議可以將娛樂活動轉去行山、踩單車，健康又慳錢，已經可以節省一大筆。又或者充分利用政府或社區中心提供的免費設施，例如公園、圖書館，同時多參加免費展覽、講座，取代昂貴娛樂活動「當出一次市區會洗$50蚊，呢度每年可以慳返$2500蚊」。

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慳錢大法四：善用淘寶

如果平日在逛街或在網站見到有心儀物品，建議可以先在淘寶上格價，一般都會找到相近似但便宜幾倍的貨品，「當一個月平均會用$500 買啲奇怪嘢，淘寶可以幫你慳一半以上，咁一年又慳$3000 蚊」。

慳錢大法五：轉地區付費網上平台

網民建議可以用VPN轉地區到較為落後偏遠地方，例如印度，再付費當地的串流平台，價錢每個月至少可以節省$150，「呢度每年可以慳返$1800」。

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慳錢大法六：二手平台換物或低價購物

網民建議日常可以多使用二手購物平台換物、購物，可以間接減少非必要的電子產品升級，又可以減少自己買新物品的開支，避免不必要的衝動消費，「買電器、傢俬、衣物時考慮二手貨，例如喺 Carousell 或 Facebook 群組搵平嘢」，亦可以出售自己不必要的物品套現，讓開支更加理性化。

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帖文一出後引來極多網民留言討論，部份網民認為該六種慳錢大法太誇張，「完全虐待自己」、「想去日本係咪用行山代替」、「錢唔係慳返嚟，係搵返嚟」、「收入冇咩大分別點解要降級」，亦有部份網民認為該六種慳錢大法頗為有用，「香港人開始識得睇性價比，唔同以前俾貴錢就會覺得自己型」、「1、2、5都做緊，暫時一個月儲八成糧」、「先唔講慳唔慳錢，又唔知幾時開始，自己煮好食過出邊」、「買餸煮飯可以試吓街市收工前先買，更平」、「做運動嘅時候唔會點洗錢（冇gear 類運動）又可以慳醫生錢，個人仲會精神咗，一舉幾得」、「節流係好，但都要開源，千祈唔好收入單一」。

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香港存款保障委員會（存保會）2024年底連續第七年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，調查發現，港人每月的平均儲蓄金額達9,800港元。話雖如此，但對於收入不多的學生或社會新鮮人來說，要在家用和各項雜費之外再儲9,800元或許並非易事。究竟為了儲錢，除了坊間的各種儲蓄法，還有甚麼「旁門左道」可以做？不妨參考網民們對於儲蓄的各種極端方法，看看你能否做到！

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