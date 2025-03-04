「759阿信屋」網民擔心前景列10大「提議」惹激辯：呢類貨唔好入

連鎖食品專門店「759阿信屋」向來主打零食、副食品和少量生活雜貨，而且各區都有分店，價錢也相當親民。不過早前其母企就曾發出盈警，近年也接連關閉新界區分店，有網民在社交平台分享睇法，長文表達阿信屋有待改善的問題，惹來不少網民激辯。



該網民今日（4日)在香港茶餐廳及美食關注組發文表示，越來越擔心阿信屋「做唔做到落去」，指該店起初賣外國直送產品好吸引，但自從開創人不幸離世之後「經營越做越差」，指以前有會員卡購物好爽，間中行下總有開心大發現、但現在「 會員有 77 折都開始唔覺得抵」，更列出10點狀況，包括「產品原價不斷上升」、「產品重複變相冇乜選擇」、「韓式食品買少見少」，「7 折大平賣係清舊貨」，以及生果定價比外面高等等，更建議與其待生果開始發霉才減價促銷，「不如唔好入生果啦嘥哂啲好嘢」。

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帖文一出網民反應激烈，「佢哋嘅買手好明顯換哂人，成日入埋啲冷門貨」、「已經好少去，但都希望佢捱得住」、「少咗好多台灣食品」、「真！！我連張會員卡都送埋比人」，不過也有大批網民不同意樓主講法，「湖池屋日版唔知幾好食，韓國濕紙巾得佢有，我長期買定一大lot 」、「間唔中都尋到寶，係你唔識搵姐」，有網民也列舉內裡有好多貨品值得入貨，「佢啲日本樽裝綠茶夠晒多選擇」、「急凍pizza好食」、「湖池屋好好食喎」.

翻查資料，759阿信屋母企CEC國際(00759)2024年12月公布，截至去年10月底止中期虧損2,864.8萬元。CEC國際指，於回顧期內，即2024年5月至10月期間，集團之零售業務仍然受到三大不利因素衝擊，包括本地居民出境外遊，留港消費人數減少；港元利率仍居高不下，影響香港的資本市場及房地產市場，亦抑制本地消費者的消費意欲等。截至2024年10月31日，集團經營169間分店（2024年4月30日： 165間），分店總數增加4間。