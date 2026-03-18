男人出軌｜私家偵探教路偷食5大徵兆：對方1反應最易穿崩

YouTuber「混血肥仔」2025年初被爆出偷食女主持丁丁，近日更網傳他在英國被裁定毆打罪成，引起網民熱議。他於昨晚（17日）拍片首度正面回應連串風波，極力為自己澄清並堅決否認自己出軌。

偷食行為通常都有跡可尋，與其聽對方單方面解釋，不如學識自己捉破綻！那麼到底「偷食者」會有甚麼行為徵兆？有私家偵探就教路，可以從男人5大異常行為看出他們已「出軌」，當對方出現1種反應就立刻要警惕！



網紅混血肥仔近日拍片否認自己出軌 (IG圖片)

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不論是情侶還是夫婦，最令人不安的莫過於發現對方可能「偷食」!但到底我們能從哪些蛛絲馬跡看到對方已經出軌？台灣三方徵信社就於網站上教路，日常生活中當我們發現對方行為舉止突然出現以下5大行為，絕對不可以掉以輕心，因為很可能對方已經偷偷背著你有「第三者」！

👇👇👇男人出軌5大徵兆👇👇👇

1. 感情冷淡，與你漸行漸遠

夫妻之間的互動突然減少，不論你說甚麼話題他都表現超級冷淡，甚至連平日的對話都極少，甜蜜互動更加全無，這種突然情感上的斷層，往往都是出軌的前兆之一。

2. 手機變得神秘，社交軟件高度保密

當對方開始異常地保護自己的手機，忽然更改密碼，改用指紋或人臉識別、關閉訊息通知，不論去廁所還是睡覺都機不離身，那麼很有可能是他怕你發現他的「秘密」，他正在隱瞞某些訊息內容。

3. 生活作息突變，頻繁外出

若果你的伴侶突然常常跟你說他要「加班」、「應酬」、「朋友聚會」等等，而且回家的時間越來越晚，當你問他起有關行程的時候，他又回答得吞吞吐吐，模糊不清，那很有可能他是在掩飾和出軌對象見面的時間。

《撒嬌的女人最好命》劇照

4. 對家庭不再關心，與孩子關係疏離

過去會和你一起分擔家務、關心你和小朋友，但漸漸變得冷漠，甚至開始對屋企大小事務漠不關心，忽視你的需求，將注意力轉向外界或是一些新認識的朋友或活動時，這都是出軌的明顯徵兆！因當男人重心逐漸轉移，這可能意味著他在外面有了新的精神寄託。

5. 當你質疑和對話時，他的反應過度激烈！

這是最明顯的出軌跡象！當你試探性詢問他最近的行蹤，或是隨口提到某個可疑的朋友，而他不僅沒有向你作出正面解釋，反而突然無比激動作出防衛，甚至生氣大罵反駁，那很有可能是他「心有鬼」!因他擔心自己偷食被你發現，而自然作出的反應，因而若出現這個情況，大家一定要立刻警惕！