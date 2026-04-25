陰莖長度自卑？24歲男自嘲「芝士腸」遭母嫌棄 33歲女友反讚完美

英國一名男子因擁有「微小陰莖」而被朋友無情嘲笑，但他的女友卻挺身而出，力挺男友的「7.3厘米」小弟弟，更接受外媒表示兩人的性生活「毫無問題」，甚至非常美滿！



《浪客行》劇照

綜合外媒報道，33歲的佩妮·塔爾博特（Penny Talbot）與36歲的男友傑克·提姆斯（Jake Timms）交往近兩年，但其實兩人早在成為情侶前已是朋友，因此Penny早就知道Jake的性器官尺寸比一般人小。她接受《太陽報》訪問時表示：「當我們開始約會時，傑克直接跟我提了這件事，但他一點也不尷尬，甚至可以說他對自己的尺寸感到自豪。我想他只是希望我知道，以免我失望，但事實完全相反。」

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根據資料，澳洲男性的平均勃起長度為5.69英吋（約14.4厘米），而英國男性的平均長度則為5.17英吋（約13.1厘米）。但Jake的陰莖長度僅有2.9英吋（約7.3厘米），被歸類為「微小陰莖」，但Penny強調，兩人擁有「非常健康的性生活」。她解釋：「對我來說，性愛不僅僅是插入和高潮，前戲和整個過程同樣重要。當我第一次看到傑克的陰莖時，我一點也不驚訝，反而覺得它非常完美。」

事實上，Penny患有「子宮內膜異位症」（endometriosis），這是一種子宮內膜組織生長在子宮外的疾病，通常會影響卵巢、輸卵管、膀胱、腸道等器官，導致性交時可能伴隨劇痛。因此，Jake的「小尺寸」反而成為最適合她的選擇。Penny笑稱：「他的尺寸對我來說簡直是完美。」

《多功能老婆》劇照

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然而，Jake的軍中兄弟卻沒有這麼體諒。Penny透露，Jake的朋友們經常好奇地問她：「你們的性生活真的滿意嗎？」她無奈表示：「人們總是問我，傑克是不是我見過最小的，說實話，我已經盡量忘記以前的性伴侶了。是的，他的確低於平均水平，但對我來說，男人的尺寸從來不是重點。性愛有很多方式可以增添樂趣，讓雙方都感到滿足，信不信由你，這並不完全取決於男人的『那話兒』。」

《隱形戰隊》劇照

Penny還提到，Jake經常因為尺寸被朋友嘲笑，尤其是他的軍中兄弟。「他們會開玩笑說他的陰莖像『牙線』一樣小，但他總是一笑置之。就連Jake的媽媽也會跟著笑，說他的兩個哥哥『繼承了所有好基因』。」

但Jake對這些玩笑毫不在意，他甚至幽默地表示：「重點不在尺寸，而在於你怎麼運用。」Penny也補充，有人曾建議Jake去做陰莖增大手術，但這對她來說簡直是「噩夢」。她說：「Jake總是說，『這就是我，為什麼要改變？』我完全同意。如果手術出了問題，我會非常害怕。」他們希望透過自身經歷，打破社會對「尺寸」的迷思。

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